Vuelve el parque acuático más extremo de Buenos Aires: toboganes de 32 metros, “seguro de lluvia” y entradas 2x1

Con las altas temperaturas instaladas en Buenos Aires, la búsqueda de refugio y adrenalina tiene un destino claro en Tigre. Aquafan, el parque acuático más importante del país, ha inaugurado su temporada de verano con propuestas que van desde la caída libre extrema hasta zonas de relax climatizadas.

Si estás armando el calendario de vacaciones, la clave está en anticiparse: hay cupos limitados con descuentos para quienes visiten el predio antes de enero.

Torres de toboganes infantiles en Aquafan

“El Abismo”, la atracción más alta

La joya de la corona del parque sigue siendo su atracción récord. Se trata de “El Abismo”, el tobogán de agua más alto del Cono Sur y el segundo más alto del mundo, desafiando a los valientes con una altura de 32 metros.

Pero la oferta no termina ahí. Para quienes buscan variedad, el parque ofrece:

Black Hole: Un tobogán cerrado con efectos luminosos internos.

Turbolance y Multisurf: Caídas desde 14 metros, ideales para competir en carreras de 4 pistas.

Zona Familiar: Una pileta de olas artificiales (la más famosa del país) y un área infantil de 800 m² con torres de trepada y mini toboganes.

Qué es el “Seguro de Lluvia” que ofrece el parque acuático

El mayor temor al planificar un día de pileta es el clima inestable. Para combatir esto, Aquafan ha implementado un beneficio estratégico: todos los pasaportes cuentan con seguro de lluvia. Esto significa que si el clima no acompaña el día de tu visita, tenés la garantía de poder reprogramarla, eliminando el riesgo de perder la entrada.

Parque acuático Aquafan

Promociones y horarios del parque acuático

Para arrancar la temporada, el parque lanzó una promoción fuerte pero finita: 2x1 para visitar el parque durante diciembre (sujeto a cupos limitados). Agenda de horarios:

Diciembre: Abierto viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 hs.

Enero 2025: El parque abrirá todos los días desde las 10 hs.

¿Dónde conseguir los tickets?

Para asegurar tu lugar y aprovechar el 2x1 antes de que se agoten los cupos, las entradas se pueden adquirir de forma online en La Ticketera o directamente en las boleterías del complejo en Tigre.

Este verano, la combinación de precios congelados en promo, seguridad climática y adrenalina de récord mundial posiciona a Tigre como el epicentro del entretenimiento estival.