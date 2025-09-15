Vuelve el agua: qué día de la semana va a llover en Buenos Aires

En Argentina se establecieron los días cálidos y la llegada de la primavera está cada vez más cerca. Las temperaturas con máximas que pasan los 20 grados ya son una realidad y tras unos días de descanso en el clima, vuelven las lluvias a Buenos Aires.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Según Meteored, que hace la predicción del clima a 14 días (con posibilidad de cambiarlo), esta semana estará caracterizada por el clima cálido, pero con 60% de probabilidades de que llueva el jueves y el viernes en Buenos Aires.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Buenos Aires , Argentina Gente con paraguas Zona de Palermo Foto Federico Lopez Claro

Clima de la semana en Buenos Aires

A continuación, las temperaturas que tendrá cada día de la semana, según el sitio web especializado en la meteorología.

Lunes: Máxima de 19, mínima de 13 grados.

Martes: Máxima de 18, mínima de 11 grados.

Miércoles: Máxima de 21, mínima de 13 grados.

Jueves: Máxima de 23, mínima de 16 grados, con chances de lluvia.

Viernes: Máxima de 20, mínima de 15 grados, con chances de lluvia.

Llovizna. (Ramiro Pereyra/ La Voz)

Septiembre con temperaturas dentro de lo normal

De acuerdo con los promedios históricos, la mínima media en este mes es de 10,6 grados, mientras que la máxima ronda los 19,7. Los valores actuales se alinean con estas referencias, confirmando un inicio de primavera en condiciones típicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del centro del país.

Hora de guardar la estufa

El cambio en las mínimas, que ya se mantienen por encima de los 12 grados, marca un punto de inflexión en la temporada. El alivio en el consumo de gas y electricidad llega en un contexto donde los hogares pueden empezar a dejar de lado las estufas y calefactores.

Con días cada vez más templados y la posibilidad de tardes cálidas, septiembre se encamina a consolidar la transición hacia una primavera que promete ser más estable, aunque con la chance de algún frente frío pasajero.