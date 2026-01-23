Vacuna contra la gripe H3N2: quiénes deben aplicársela para prevenir complicaciones graves,

La influenza A H3N2 es una de las cepas de la gripe que en las últimas semanas registra un crecimiento sostenido de contagios en Argentina. Hasta el momento se confirmaron 28 casos distribuidos en 14 provincias y se reportó la primera muerte vinculada al virus en Mendoza. Se trató de una persona de 74 años, con residencia en España, que había ingresado al país en diciembre.

Los especialistas advierten que esta variante, conocida como subclado K, presenta una mutación que potencia su transmisibilidad, lo que explica su rápida circulación y la posibilidad de contagios incluso en personas que ya cuentan con esquemas de vacunación previos.

Vacunación por circulación de la nueva cepa de gripe H3N2 en el Hospital San Roque Viejo, Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Desde el ámbito médico y los organismos de salud remarcan que la vacuna antigripal anual continúa siendo la principal defensa para reducir el riesgo de cuadros severos y la necesidad de internación, en particular entre los grupos más vulnerables: adultos mayores, niños pequeños, personas gestantes y quienes padecen enfermedades crónicas.

A esto se suma la importancia de sostener hábitos de cuidado básicos, como la higiene frecuente de manos, la correcta ventilación de los espacios cerrados y el aislamiento ante la aparición de síntomas compatibles. En las próximas líneas, los puntos clave a tener en cuenta.

Grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la gripe H3N2

La vacuna contra la gripe, incluida en el Calendario Nacional desde 2011, sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar complicaciones graves, secuelas y hospitalizaciones. Por esta razón, es esencial aplicarla cada año, sin importar si se recibieron dosis en temporadas anteriores.

De acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud, los grupos que deberían vacunarse son:

Gripe A (H3N2)

Personal sanitario y trabajadores esenciales.

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre y puérperas hasta 10 días después del parto, que no hayan recibido la vacuna durante la gestación.

Niños de 6 a 24 meses.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas del corazón o pulmones, diabetes, obesidad severa, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas o que hayan recibido un trasplante.

Adultos mayores de 65 años.

La vacunación contra la gripe forma parte de un enfoque preventivo más amplio, que también incluye inmunizaciones contra SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.