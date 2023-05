Una joven descubrió que le fueron infiel por un posteo viral: “Sabían todos menos yo”

Agostina descubrió que su novio le era infiel gracias a una usuaria de Twitter. Gracias a que el mensaje se convirtió en viral, la víctima confirmó por qué su pareja tenía actitudes extrañas con ella. El evento marcó lo que ella describió como “el peor día de mi vida”.

La revelación se produjo cuando Dana (@danareyna_), una usuaria de redes sociales, emitió una advertencia en su cuenta. “Si tu nombre es Agostina y tienes un novio llamado Nacho, lamento decirte que te fue infiel con Luana” comenzó escribiendo en su publicación.

Luego siguió escribiendo “Tus amigas Camila, Antonella y Sofía saben todo y, además, saben que Antonella gusta de Nacho. Hablan muy fuerte tus amigas en el bondi para viajar con gente chusma como yo” cerró su tuit.

Con este tuit se enteró que le fueron infiel. Foto: captura de pantalla Twitter.

La publicación en Twitter se hizo tan viral que horas después le llegó a Agostina: “Listo, gente, no busquen más. Soy yo, Camila es mi mejor amiga”. Contó que Sofía es la novia del amigo de su ahora exnovio y que Camila siempre se llevaba muy bien con las otras chicas, pero que con ella sentía “algo raro”. El tuit confirmó sus sospechas: “Todos lo sabían menos yo”.

Agostina enfrentó a su amiga. Foto: captura de pantalla Twitter.

Agostina enfrentó a su amiga. Foto: TN.

La joven, que fue víctima de la infidelidad de su novio, subió las capturadas del chat de WhatsApp en el que encaró a su expareja y a su mejor amiga. Primero le escribió a Camila y a ella, después de atenuar la situación, reconoció que si estaba enterada: “No sabía cómo decírtelo, perdón que te hayas enterado así”, luego Agostina la insultó y la bloqueó. Después, le mandó esa conversación al novio junto con el link del tuit y así terminó su relación.

Finalmente, Agostina terminó su relación con el novio. Foto: captura de pantalla Twitter.

La joven expresó su profunda tristeza e impotencia al descubrir la infidelidad de su novio de una manera tan abrupta, pero también agradeció a todos los usuarios de internet que le brindaron palabras de aliento en ese difícil momento. La autora del tuit original se ofreció a hablar con ella si lo necesitaba, a lo que Agostina respondió: “Cualquier cosa, te hablo. Ya no tengo novio ni amigas. Estoy así todavía, tiesa, me quiero morir, pero tranqui. No lo puedo creer”.