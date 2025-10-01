Una anomalía climática impacta en Argentina: cuándo y en dónde

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó una alerta por una “anomalía climática” que impactará en gran parte del país entre el 1 y el 7 de octubre de 2025. Lo que dictamina son temperaturas fuera de lo habitual para esta época del año.

Qué es una “anomalía climática”

Se le llama así a un desvío importante de los valores meteorológicos, principalmente de temperaturas y precipitaciones, respecto de las que se consideran normal para una región en un período determinado. Esto se mide en base a los promedios históricos de referencia desde 1991 hasta 2020 y puede ser:

Anomalía positiva (cálida): temperaturas o precipitaciones superiores a lo normal.

Anomalía negativa (fría): valores por debajo del promedio, como sequías o descensos bruscos de temperatura.

Cuándo se espera una ola de calor en Argentina y qué zonas afectará.

Qué regiones de Argentina serán afectadas por la anomalía climática

Según el informe oficial del SMN, la anomalía se verá en la zona centro y sur del país, con distintos niveles de intensidad.

Impacto leve: Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, San Luis, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires.

Impacto crítico: La Pampa, provincia de Buenos Aires y Río Negro, donde las temperaturas se ubicarán marcadamente por encima de lo normal.

Excepción: Chaco y Formosa, que registrarán valores por debajo del promedio para la temporada.

Anomalía climática.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

El mismo ente, también adelantó que para el domingo 5 de octubre se esperan fuertes lluvias, tormentas aisladas y actividad eléctrica en gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo AMBA y CABA.

La lluvia empezaría a las 2 de la madrugada y duraría hasta las primeras horas de la mañana, también marcando el final de la fase más intensa de la anomalía en esa región.