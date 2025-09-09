Una aerolínea ofrece vuelos desde 3 dólares a casi 30 destinos diferentes

Arajet, aerolínea low cost que cumple su tercer aniversario, lanzó una promoción para festejar y vende pasajes desde 3 dólares hacia casi 30 destinos internacionales. La oferta estará vigente hasta el 20 de septiembre de 2025 y permite a los viajeros tomar su vuelo entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Cómo acceder a los pasajes de Arajet

Únicamente se puede acceder a la tarifa promocional en el sitio oficial de Arajet y está sujeta a disponibilidad. El valor corresponde a la tarifa base por tramo, a la cual se le pueden ir agregando servicios adicionales según el plan elegido. Los pasajeros pueden seleccionar entre tres categorías: Smart, Comfort o Extra.

Arajet, una compañía "low cost" de República Dominicana. (ElTiempo.com)

A qué destinos se puede viajar con Arajet

La promoción de pasajes baratos de Arajet engloba 28 destinos en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Las ciudades más destacadas son:

Nueva York, Miami, Orlando, Boston y Chicago en Estados Unidos.

San Juan en Puerto Rico.

Ciudad de México en México.

Bogotá y Medellín en Colombia.

San Pablo en Brasil.

Santiago de Chile en Chile.

Lima en Perú.

Toronto y Montreal en Canadá.

Aruba y Curazao en el Caribe.

La compañía también ofrece más de 150 conexiones adicionales, para ampliar las posibilidades de viajes en la región. Víctor Pacheco Méndez expresó, según IP: “Llegar a nuestro tercer aniversario es una gran satisfacción y queremos celebrarlo ofreciendo más oportunidades para que la gente pueda volar, ya sea por turismo o negocios. Esta promoción refleja nuestro compromiso con democratizar los cielos y seguir conectando a la región con tarifas accesibles".

Destinos actuales de Arajet

Arajet conecta a viajeros con los siguientes países: Canadá, Guatemala, Aruba, Curazao, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint-Martin, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Costa Rica y El Salvador.

En los próximos meses agregará nuevas rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras, consolidando su plan de expansión en la región.