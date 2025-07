Un playero se quejó de la propina que le dieron y estalló la polémica: “Ni un caramelo”

Muchas veces se debate cuáles son trabajadores que deben recibir propina por el servicio que realizan en su trabajo. Históricamente, los mozos son una fija, pero con el paso del tiempo se le empezó a dar a los peluqueros, a los playeros y a muchos empleados más.

En esta ocasión, un playero de la Shell, hizo un video que se volvió muy viral en redes sociales. En él, se quejaba de la cantidad de cosas que hizo para poder brindar un buen servicio, y la poca propina que recibió a cambio.

Cuánta propina le dieron al playero de la Shell

Además de llenarle el tanque de nafta, el playero le repasó todos los vidrios del auto, le revisó el agua y aceite, le calibró las ruedas y cuando el conductor se estaba yendo, le dejó $100 de propina: “Cien pesos no me podés pagar, ni un caramelo compro”, expresó decepcionado sobre el final del video.

"100 pesos"



Porque un playero de la Shell denunció que le dieron 100 pesos de propina: "Ni un caramelo compro con eso"pic.twitter.com/DxoXsyztZy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2025

El debate en redes sociales

El video consiguió mucha repercusión en redes sociales. Más de un millón de vistas y cientos de comentarios de usuarios que aprovecharon para dejar su opinión sobre lo que contó el playero de la Shell: "En esta banco, le pidió como 80 cosas adicionales y el tiempo se paga y bien si hay buena onda, mínimo una buena propina“, ”No es tu obligación dar mucha propina, pero si una persona te brinda un servicio completo y hace por vos cosas que no le corresponden (por las que no le pagan) no te cuesta nada dejarle una propina digna, no hace falta que sea el 10%, pero tampoco le dejes 3 pesos, queda mal, es educación", “Hay muchos laburos que no se reciben propina. Así que, que no se queje. Cada uno da lo que puede. Que se vaya a trabajar de mozo en el Sheraton si quiere que le den propina de 1.000 dólares”.