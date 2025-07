Un nene de 8 años se puso a llorar en el colegio y reveló un caos: “Mi mamá...”

Un preocupante hecho de maltrato infantil se dio a conocer luego de que un niño de 8 años se puso a llorar en la escuela primaria de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. El chico estalló en llanto en medio del aula, lo intentaron consolar, pero finalmente fue llevado a dirección por su maestro y ahí reveló lo que estaba atravesando.

Qué dijo el nene de 8 años que se puso a llorar en el aula

Según difundió TN, el alumno contó que no es bien tratado en su casa: “Mi mamá no me trata bien“. El nene vive con su progenitora desde la separación de sus padres y ella encontraría las maneras de maltratarlo: ”Quemó la biblia que él había comprado con sus ahorros”. Según difundió La Mañana de Neuquén, la madre también le habría prohibido a su hijo asistir a la iglesia, un lugar que a él le gusta mucho, pero a ella no.

Además, el niño habría expresado desde hace un tiempo la voluntad de vivir con su padre, algo que la mamá no le permite.

Cómo sigue el caso

El incidente familiar llegó a las autoridades de la escuela y estas presentaron una denuncia espontánea en la Comisaría de la Familia por sospechar que el menor podría estar atravesando una situación de vulnerabilidad de derechos. El caso fue derivado al Juzgado de Paz de San Antonio Oeste, que ordenó la inmediata intervención de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).