El Papa Francisco, profundo devoto de la Virgen María, decidió en 2022 que su lugar de descanso final sería la basílica de Santa María la Mayor en Roma, en lugar de la tradicional cripta vaticana.

La decisión, según reveló el cardenal lituano Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor del templo, estuvo directamente inspirada por la Virgen.

Evangelio: Virgen María. (Vatican News)

El Papa Francisco y el pedido de la Virgen

Makrickas recordó que en mayo de 2022 había conversado con el pontífice sobre su futuro entierro y que, en aquel entonces, Francisco consideraba que los Papas debían ser enterrados en la basílica de San Pedro. Sin embargo, una semana después, lo llamó desde la Casa Santa Marta para comunicarle un cambio radical: “María me ha dicho ‘prepara tu tumba’”, le dijo Francisco. “Estoy muy contento de que María no me haya olvidado”, agregó.

Desde entonces, comenzaron a trabajar en los detalles del sepelio. El lugar escogido fue un punto especial de la nave izquierda de Santa María la Mayor, entre las capillas Sforza y Paolina, cerca de la imagen de la Virgen Salus Populi Romani. Ante esa venerada imagen, Francisco solía rezar en cada una de sus visitas a Roma, incluso antes de ser Papa, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

Este gesto final reafirma el profundo vínculo espiritual de Francisco con la Virgen y con una de las basílicas más importantes del catolicismo, a la que acudió invariablemente antes y después de cada viaje apostólico.