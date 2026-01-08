Tres parques acuáticos imperdibles en la Costa Atlántica para disfrutar en familia cuando no hay playa

Durante el verano, la Costa Atlántica es uno de los destinos favoritos de las familias argentinas. Pero cuando el viento, el cielo nublado o el mar picado arruinan el plan de playa, los parques acuáticos se convierten en una de las mejores alternativas para disfrutar el día completo con chicos y grandes.
Con propuestas seguras, actividades recreativas y servicios pensados para pasar varias horas, Santa Teresita y Mar del Plata concentran algunos de los complejos acuáticos más elegidos de la temporada.
Tres parques acuáticos ideales para ir con chicos en la Costa Atlántica
1. Parque Acuático Poseidón, en Santa Teresita
Ubicado sobre la Ruta Interbalnearia 11, el Parque Acuático Poseidón es uno de los más grandes de la región y este verano sumó un nuevo sector llamado Laguna Beach, con cuatro toboganes pensados para compartir en familia.
El parque ofrece:
- Toboganes de distintas intensidades
- Piletas poco profundas con plaza de agua para los más chicos
- Piletas de hasta 1,40 metros para adultos
El predio tiene más de 60.000 metros cuadrados y cuenta con guardavidas, vestuarios, estacionamiento, juegos inflables, canchas deportivas, parrillas y espacios gastronómicos, lo que permite pasar el día completo sin salir del complejo.
Dirección: Ruta Interbalnearia 11, Km 324,5 – Santa Teresita
Más información: parqueposeidon.com.ar
2. Costa Acuática: toboganes frente al mar
También en Santa Teresita, Costa Acuática se destaca por su ubicación frente al mar y por permitir una experiencia flexible: la entrada habilita a salir y volver a ingresar durante el mismo día, ideal para combinar playa y parque acuático.
El complejo cuenta con:
- Seis toboganes, uno de ellos de 12 metros de altura
- Pileta familiar
- Sector infantil
- Piletas inflables con toboganes
Además, durante la jornada hay juegos, competencias y actividades organizadas por el equipo de recreación. Es un espacio pet friendly y dispone de buffet.
Dirección: Av. 41 y 1, frente al mar – Santa Teresita
Más información: costaacuatica.com.ar
3. Aquopolis, uno de los más completos de Mar del Plata
En Mar del Plata, Aquopolis es una de las opciones más elegidas por las familias que buscan pasar un día distinto sin depender del clima.
Para los más chicos ofrece:
- Piletas temáticas
- Juegos interactivos
- Plaza acuática con balde gigante
- Barco pirata
Para adolescentes y adultos hay:
- Toboganes familiares
- Curvas y contracurvas
- Rafting
- Twister para flotadores dobles
- Pistas de competencia
La variedad de propuestas lo convierte en una opción ideal para grupos con edades mixtas.
Dirección: Av. Jorge Newbery 8000 – Mar del Plata
Más información: aquopolis.com.ar
Una alternativa que gana cada vez más protagonismo
Seguros, supervisados y con opciones para todas las edades, los parques acuáticos de la Costa Atlántica se consolidan como una alternativa clave del verano. Son ideales para esos días en los que la playa no acompaña y permiten disfrutar una jornada completa en familia sin depender del clima.