Tres parques acuáticos imperdibles en la Costa Atlántica para disfrutar en familia cuando no hay playa

Durante el verano, la Costa Atlántica es uno de los destinos favoritos de las familias argentinas. Pero cuando el viento, el cielo nublado o el mar picado arruinan el plan de playa, los parques acuáticos se convierten en una de las mejores alternativas para disfrutar el día completo con chicos y grandes.

Con propuestas seguras, actividades recreativas y servicios pensados para pasar varias horas, Santa Teresita y Mar del Plata concentran algunos de los complejos acuáticos más elegidos de la temporada.

Tres parques acuáticos ideales para ir con chicos en la Costa Atlántica

1. Parque Acuático Poseidón, en Santa Teresita

Ubicado sobre la Ruta Interbalnearia 11, el Parque Acuático Poseidón es uno de los más grandes de la región y este verano sumó un nuevo sector llamado Laguna Beach, con cuatro toboganes pensados para compartir en familia.

El parque ofrece:

Toboganes de distintas intensidades

Piletas poco profundas con plaza de agua para los más chicos

Piletas de hasta 1,40 metros para adultos

El predio tiene más de 60.000 metros cuadrados y cuenta con guardavidas, vestuarios, estacionamiento, juegos inflables, canchas deportivas, parrillas y espacios gastronómicos, lo que permite pasar el día completo sin salir del complejo.

Dirección: Ruta Interbalnearia 11, Km 324,5 – Santa Teresita

Más información: parqueposeidon.com.ar

El parque que se está volviendo furor.

2. Costa Acuática: toboganes frente al mar

También en Santa Teresita, Costa Acuática se destaca por su ubicación frente al mar y por permitir una experiencia flexible: la entrada habilita a salir y volver a ingresar durante el mismo día, ideal para combinar playa y parque acuático.

El complejo cuenta con:

Seis toboganes, uno de ellos de 12 metros de altura

Pileta familiar

Sector infantil

Piletas inflables con toboganes

Además, durante la jornada hay juegos, competencias y actividades organizadas por el equipo de recreación. Es un espacio pet friendly y dispone de buffet.

Dirección: Av. 41 y 1, frente al mar – Santa Teresita

Más información: costaacuatica.com.ar

Verano en la Costa Atlántica: los tres parques acuáticos ideales para disfrutar en familia

3. Aquopolis, uno de los más completos de Mar del Plata

En Mar del Plata, Aquopolis es una de las opciones más elegidas por las familias que buscan pasar un día distinto sin depender del clima.

Para los más chicos ofrece:

Piletas temáticas

Juegos interactivos

Plaza acuática con balde gigante

Barco pirata

Para adolescentes y adultos hay:

Toboganes familiares

Curvas y contracurvas

Rafting

Twister para flotadores dobles

Pistas de competencia

La variedad de propuestas lo convierte en una opción ideal para grupos con edades mixtas.

Dirección: Av. Jorge Newbery 8000 – Mar del Plata

Más información: aquopolis.com.ar

Aquopolis es uno de los parques acuáticos más modernos del país.

Una alternativa que gana cada vez más protagonismo

Seguros, supervisados y con opciones para todas las edades, los parques acuáticos de la Costa Atlántica se consolidan como una alternativa clave del verano. Son ideales para esos días en los que la playa no acompaña y permiten disfrutar una jornada completa en familia sin depender del clima.