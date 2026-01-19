Todo sobre la Fiesta del Churro: cuándo es, dónde y cómo llegar desde CABA al evento más delicioso

Uno de los clásicos de nuestra la gastronomía nacional e internacional se prepara para su fiesta. Sí, llega la Fiesta del Churro y resulta una oportunidad ideal para emprender un viaje, conocer más la provincia de Buenos Aires y deleitarse con distintas versiones de este sabor tradicional.

La cita tendrá lugar en Villa Iris, en el partido de Puan, y tiene como fin celebrar este ícono culinario. Además de degustaciones, en ese marco será posible disfrutar de ferias astesanales, música y espectáculos.

Cabe mencionar que uno de los atractivos más importantes del evento será la competencia para reconocer a quien pueda comer la mayor cantidad de churros en menor tiempo.

Cuándo será la Fiesta del Churro, quién será el artista principal y qué otros atractivos habrá

La Fiesta del Churro será el próximo sábado 31 de enero y contará con la actuación de la legendaria banda tropical Los Charros.

El evento se realizará en el Polideportivo Municipal Villa Iris y la entrada se adquiere en la puerta el mismo día.

Entre otros atractivos, el evento presentará:

la elaboración de más de 15.000 churros en un solo día.

competencia de quién come más churros en menos tiempo

stands gastronómicos con productos regionales

Shows y espectáculos

concursos temáticos vinculados al churro

Cómo llegar desde CABA a la Fiesta del Churr en Villa Iris

Cabe mencionar que no es un viaje corto: desde CABA hasta Villa Iris, en el partido de Puan, hay unos 600 kilómetros y se demora entre 6 y 7 horas en auto.

El camino que se debe tomar para ir de manera particular es la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas hasta conectar con la Ruta Nacional 3, que atraviesa varias ciudades del interior bonaerense, hasta llegar a la zona de Pedro Luro. Una vez allí, a Villa Iris se accede por rutas provinciales.

Si bien en micro es difícil encontrar un servicio directo, bien se puede llegar de esa manera a sitios cercanos como Puan, Darregueira o incluso Bahía Blanca. En cualquiera de esos puntos se puede tomar una combi, taxi o algún transporte regional hasta el destino.

Lo mismo sucede en cuanto a alojamiento. Aunque no hay una amplia oferta allí mismo, en cualquiera de las localidades mencionadas -situadas a una distancia de entre 20 y 40 minutos- es posible encontrar hoteles, hosterías y cabañas, especialmente en la zona de la laguna de Puan.

Bahía Blanca también es una opción a tener en cuenta, porque tiene una infraestructura hotelera mucho más importante, pero la distancia ya es otra, dado que queda a unas dos horas.

Más información: @fiestadelchurrovillairis