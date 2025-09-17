Tensión tras el cierre de una fábrica de motos en Campana: 50 empleados despedidos

Los trabajadores de la planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa -situado en Campana- se encontraron con la puerta cerrada la semana pasada cuando llegaron a trabajar como todos los días. No hubo previo aviso y, al día de hoy, los despedidos se manifiestan en las inmediaciones del lugar, reclamando su reincorporación.

La compañía confirmó la situación en un comunicado, una vez que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso, alertados por los propios empleados.

Los operarios no recibieron las explicaciones correspondientes en tiempo y forma, simplemente no pudieron entrar a trabajar. Son 50 las personas que quedaron sin trabajo.

Qué dijeron desde el Grupo Simpa

El Grupo Simpa argumentó la decisión del cierre señalando que la operación productiva se continuará en la planta de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. “De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”, dijeron.

También sumaron que este cierre “responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales”, que determinó que “algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales”. “Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana”, dicen.

Tensión y manifestaciones

A partir de lo sucedido, los trabajadores organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la planta. Exigen la reincorporación de los 50 despedidos, a la vez que buscan visibilizar el impacto social del cierre.

Cabe mencionar que a partir de este cierre, también se ven afectados proveedores y circuitos logísticos de la región.

Grupo Simpa es el representante local de marcas como Royal Enfield, CFMoto, Aprilia, CanAm, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, MotoMorini, Super Soco, Segway, QJMoto, MV Agusta, Husqvarna, GasGas, Felt y Raymon.