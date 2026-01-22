Tasas Municipales 2026: Villa Carlos Paz ofrece descuentos de hasta el 60% en automotores y 40 % en inmuebles

La Municipalidad de Villa Carlos Paz puso oficialmente en marcha el esquema de beneficios tributarios para el ciclo fiscal 2026. Esta medida fue diseñada con el objetivo de incentivar el cumplimiento de los vecinos y brindar un alivio económico directo a las familias de la ciudad.

Aquellos contribuyentes que opten por la modalidad de pago único anual podrán acceder a descuentos significativos. En el caso del impuesto automotor, la quita alcanza un histórico 60%, mientras que para la tasa inmobiliaria el beneficio se sitúa en un 40% de ahorro.

Para gozar de estas bonificaciones, es requisito indispensable que los ciudadanos se encuentren al día con sus obligaciones de años anteriores. El periodo para abonar con estos descuentos especiales estará vigente desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero inclusive.

Desde la Secretaría de Economía explicaron que esta estrategia busca premiar al vecino cumplidor. Al mismo tiempo, permite al municipio contar con una mayor previsibilidad financiera al concentrar los ingresos en el primer bimestre del año.

Un punto destacado de la normativa para este 2026 es la eliminación de 53 tasas municipales. Estas correspondían a diversos trámites administrativos y gestiones generales, lo que representa una simplificación de la burocracia local y un ahorro extra para el bolsillo del ciudadano.

Los interesados pueden gestionar sus cedulones y realizar los pagos de forma digital a través del portal oficial del municipio. También están habilitadas las cajas presenciales en el Palacio Municipal y otros puntos de cobro autorizados.

Finalmente, se recordó que existen convenios de financiación vigentes. Un ejemplo es la posibilidad de abonar con Tarjeta Cordobesa en hasta 6 cuotas sin interés, lo que permite aprovechar el descuento del pago anual prorrateando el costo en varios meses.