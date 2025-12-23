Suben las tarifas de la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará el trámite desde el 16 de enero

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires registrarán un nuevo aumento a partir del 16 de enero y el trámite para los autos particulares rondará los $100.000. La actualización implica una suba del 21,8% respecto de los valores vigentes desde julio.

El incremento quedó oficializado mediante la resolución 369, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. Con este ajuste, el costo base del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65 para poder renovar la oblea y circular legalmente.

En el marco del nuevo esquema tarifario, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que quedarán exentos del pago los vehículos pertenecientes a los municipios y los utilizados por los cuerpos de bomberos. Además, el trámite continuará siendo gratuito para las personas con discapacidad.

Con el IVA ya contemplado, estos son los nuevos montos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que comenzarán a regir en la provincia de Buenos Aires desde el 16 de enero de 2026:

Motos: $38.801,03

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604,64

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $58.201,54

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302,33

La VTV es un trámite obligatorio para autos particulares y motocicletas radicados en la provincia que superen los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros recorridos, y también alcanza a distintos vehículos destinados a actividades comerciales.

El control tiene como objetivo certificar que las unidades se encuentren en condiciones seguras para circular y que las emisiones contaminantes se mantengan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Paso a paso: cómo sacar turno de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Para solicitar un turno para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la VTV bonaerense .

Elegir la opción “Reservá tu turno” .

Cargar la patente del vehículo y seleccionar el tipo de uso (particular, empresarial, uso exclusivo para personas con discapacidad, entre otros).

Completar el formulario de “Información de contacto”, con los datos de la persona que realizará el trámite.