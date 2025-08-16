Quiénes ya no tendrán que hacer la VTV en Argentina

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio en Argentina que asegura que los vehículos estén en condiciones seguras para circular. Se trata de un chequeo anual, clave para tu seguridad y para evitar multas de tránsito.

¿Qué se evalúa durante la VTV?

Técnicos especializados revisan el estado del auto: frenos, luces, suspensión, niveles de emisiones, entre otros aspectos fundamentales que impactan la seguridad vial. Si alguna pieza está en mal estado, te indicarán qué cambiar antes de aprobar la verificación.

¿Con qué frecuencia se debe hacer?

La VTV debe realizarse una vez al año. Circular con una VTV vencida te expone a multas, ya que los controles suelen verificar que esté vigente.

Buenos Aires sufrirá la suba de la tarifa

Cuáles son los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable llevar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Cuáles son los autos que no tienen que hacer la VTV

Si bien la VTV es un trámite obligatorio y se debe tener al día, existe un universo de autos que no tiene que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos autos no deben hacer la VTV:

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad

En CABA para la realización de la verificación rigen los siguientes valores:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Quiénes no deben pagar la VTV

Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, hay una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la VTV.