Su papá es uno de los científicos del CONICET que estuvo en Mar del Plata y el video de su vuelta a casa es lo más lindo que verás hoy

Lo que ocurrió con la transmisión del cañón submarino de Mar del Plata y el pasado martes regresaron los científicos del CONICET a suelo firme para reencontrarse con sus familias y poder investigar las especies recolectadas, como el caso de “batatita”.

Tras su llegada al puerto, los miembros del CONICET fueron recibidos por la prensa y algunos curiosos, donde dieron algunos detalles de lo que significó para ellos esta travesía.

El video furor del recibimiento de uno de los científicos del CONICET

Uno de los científicos de la expedición del CONICET en Mar del Plata volvió a su casa y se reencontró con su gatita. Las imágenes fueron grabadas por su hija (@mundopenchas) y generaron mucha ternura en Instagram.

“Llegó mi papá, y extraño mucho a Lola. Él está muy feliz y quiere decir gracias por tanto amor”, explicó en el posteo Natalia Penchas.

Su papá es Pablo Penchas, quien es especialista en biología de moluscos marinos, según se puede leer en la página oficial del CONICET.