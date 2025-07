La insólita historia del científico del CONICET y la “batata marina” que se hizo viral

El investigador Mariano Martínez forma parte de la histórica expedición que encabeza el CONICET en las profundidades de Mar del Plata y acaba de ser protagonista de una historia insólita.

En una expedición realizada años atrás, Martínez había dado con un ejemplar de la especie popularmente conocida como “pepino de mar”, que describió y nombró en un complejo trabajo.

Durante la actual campaña, el IV Talud Continental, las redes hicieron viral la imagen de la que bautizaron “batata marina” por su color y forma. En realidad este organismo era nada más y nada menos que otro “pepino de mar” y Martínez pensó, en principio, que era aquel que describió en uno de sus trabajos. Pero, como sucede desde el comienzo de la expedición, la naturaleza le tenía otra sorpresa.

Qué pasó con la “batata marina”

En diálogo con la periodista de redes Celeste Giardinelli, Mariano Martínez no pudo evitar hablar con emoción al contar lo que le estaba pasando. “Estoy analizando las muestras y me estoy dando cuenta que posiblemente no sea la especie que describí, sino otra, por algunas características que le vi más en detalle”, comentó.

La sorpresa de la entrevistadora fue total y para entender mejor le preguntó: “¿O sea que estás por nombrar otra especie?“. ”Exactamente", fue la confirmación del investigador.

“Fue una emoción muy grande, sabíamos que podíamos encontrar alguno de estos organismos”, señaló Martínez.

Giardinelli le preguntó si podía mostrar algo de todo lo que vienen encontrando y el científico le mostró al protagonista de la conversación: el famoso pepino de mar, que las redes bautizaron como “batata marina”, que mide unos 40 centímetros.

Por otro lado, ante las versiones que aseguraban que la especie estaba herida o muerta, Martínez aseguró: “El organismo todavía está vivo. Está aletargado por la diferencia de presión y de temperatura pero aun así reacciona”, comentó el investigador, a la vez que señaló que todavía no fue bautizado.

“Si no le pone ‘batata’ nos vamos a frustrar mucho”, fue la reacción multiplicada en comentarios.