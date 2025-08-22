Solo por 8 minutos: perdió la vida, vio el “más allá” y asustó con su revelación

Una experiencia escalofriante fue contada por una mujer que perdió la vida clínicamente durante ocho minutos. El hecho desafió a toda explicación lógica, ya que por los especialistas había sido declarada muerta, pero, sin embargo, relató algo impactante.

Qué dijo la mujer

Brianna Lafferty, una británica de 33 años, padece distonía mioclónica, un trastorno que provoca contracciones musculares involuntarias. A falta de su medicación sufrió un insomnio tan intenso que la mantuvo despierta por cuatro días, hasta que su cuerpo no dio más, según Crónica.

“De repente me separé de mi cuerpo físico. Estaba completamente inmóvil”, aseguró Brianna. Pero a pesar de ese estado, ella se sintió “completamente viva, consciente, y más ella que nunca”.

Según su testimonio, hay una presencia o inteligencia superior” que nos guía con “amor incondicional” y concluyó con que en ese lugar,“todo sucede a la vez, como si el tiempo no existiera”, pero con un“orden perfecto”.

La vida después de esa experiencia

Luego de vivir semejante episodio, ella tomó un nuevo rumbo en su vida y confirmó que lo que antes le daba miedo “ya no tenía poder sobre ella”, que regresó con un “sentido de misión” y finalmente que la muerte “es una ilusión, porque nuestra alma nunca muere”.