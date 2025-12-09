Una noticia puso de mal humor a muchos usuarios que compraron específicamente un aire acondicionado de esta marca por su función de control remoto desde el celular. Ahora, la empresa anunció que esta manera de operarlo dejará de estar disponible.

Deja de estar disponible una función crucial en estos aires acondicionados

Se trata de la función Smart Control del BGH. Con esta alternativa, era posible controlar el aire acondicionado desde el teléfono: prenderlo, apagarlo, refrescar o calentar el hogar un rato antes de llegar. Hay quienes, incluso, lo utilizaban para que sus mascotas estuvieran cómodas cuando sus dueños estaban ausentes.

Pero días atrás, la empresa anunció que ya no será posible manejar los equipos de esa manera. La explicación indignó a muchos usuarios.

Desde cuándo y por qué ya no funcionará el Smart Control de BGH

“Queremos informarte que, a partir del 31 de diciembre de 2025, el servicio de Smart Control y su aplicación dejarán de estar operativos", indica el comunicado que difundió la empresa.

A la explicaron que hasta ese día los usuarios podrán seguir utilizando la app y el control inteligente con normalidad. “A partir del 1° de enero, ya no será posible operar el equipo de forma remota mediante la app pero tu equipo seguirá funcionando de manera manual o con su control remoto original", indicaron.

“Seguimos trabajando activamente para ofrecerte nuevas alternativas que mejoren tu experiencia para brindarte soluciones más modernas y eficientes", agregaron. Una frase que indignó en las redes sociales.

Agragron que ante cualquier duda o consulta, quienes lo necesiten podrán comunicarse por teléfono al 0810-222-1244 o por mail a hogar@bgh.com.ar