Se supo qué herencia y qué bienes deja el Papa Francisco tras su fallecimiento

Este lunes a la madrugada, el Vaticano anunció el fallecimiento del Papa Francisco, generando conmoción en todo el mundo y especialmente en Argentina, su país natal. Jorge Mario Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano y jesuita en llegar al trono de San Pedro, murió a los 88 años tras una larga internación por una neumonía bilateral.

Mientras líderes mundiales, figuras del espectáculo y fieles de todo el planeta rinden homenaje a quien fue una figura clave en la historia reciente de la Iglesia Católica, muchas personas comenzaron a preguntarse qué bienes deja el Sumo Pontífice tras su muerte.

¿Qué dejó el papa Francisco como herencia?

Fiel a su estilo austero y a sus raíces jesuíticas, Francisco nunca acumuló bienes personales ni recibió salario durante su pontificado. Desde que asumió el cargo el 13 de marzo de 2013, dejó en claro su intención de vivir con sencillez y evitar los privilegios que históricamente rodearon a la figura papal.

“A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, afirmó el Papa en el documental “Amén: Francisco responde”.

Durante su papado, eligió no habitar el tradicional Palacio Apostólico y prefirió vivir en la Casa de Santa Marta, una residencia más modesta dentro del Vaticano, donde compartía espacios comunes con otros sacerdotes. Además, rechazó el uso de vehículos lujosos y adoptó autos sencillos para sus traslados.

El arzobispado de Rosario decretó duelo por la muerte del sumo pontífice y por la tarde no habrá clases en las escuelas parroquiales.

¿Qué pasa con los bienes materiales usados durante su pontificado?

Las residencias, vehículos y objetos que utilizó Francisco durante su tiempo como Papa no le pertenecían personalmente, sino que forman parte del patrimonio de la Santa Sede. Por lo tanto, tras su muerte, estos elementos continúan bajo la administración del Vaticano y no serán considerados como parte de una herencia personal.

Según fuentes cercanas a la Curia, Francisco tampoco dejó cuentas bancarias ni propiedades a su nombre. Su compromiso con la lucha contra la pobreza, la corrupción y el abuso dentro de la Iglesia fue coherente con su modo de vida hasta el final.

El legado de un Papa distinto

Más allá de lo material, el verdadero legado de Francisco será recordado por sus gestos simbólicos, su cercanía con la gente, sus mensajes a favor de los más vulnerables y su papel clave en la renovación de la Iglesia. Su pontificado marcó un antes y un después para millones de fieles, y su figura quedará grabada en la historia como la de un Papa del pueblo.

En los próximos días, se espera una ceremonia fúnebre histórica en la Plaza San Pedro, con la presencia de líderes de todo el mundo. Mientras tanto, el mundo observa con respeto y gratitud el paso de un hombre que eligió el camino de la humildad hasta el final.