Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo: hay al menos seis personas heridas

Esta mañana se cayó el techo de un centro médico en el barrio porteño de Palermo y hubo personas heridas. El hecho ocurrió en un edificio ubicado por Medrano al 1174 entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti en la obra social OSECAC.

Cayó el techo de un centro médico: todo lo que se sabe

El derrumbe del techo fue en el primer piso del edificio, que está destinado a consultorios. El accidente ocurrió antes de las 9.30 horas, cuando se desprendió parte del cielo raso, lo que provocó que las personas que estaban en el lugar sufrieran golpes y lesiones.

La situación llevó a que rápidamente llegaran 22 móviles del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Hubo al menos seis personas heridas y un hombre fue derivado al Hospital Rivadavia para ser atendido. Minutos después de las 9.40 horas ya fueron evacuadas todas las personas del lugar, por lo que el edificio quedó vacío.

También se hizo presente en el lugar, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Alberto Crescenti, titular del SAME, contó en declaraciones a Argentina/12 que todo pasó cuando “el techo de la sala de espera cedió por completo”. Asimismo, reveló que la estructura que cayó era de material durlock.

Por otro lado, un vecino del lugar contó a TN cómo vivió el derrumbe. “Se escuchó un estruendo y en menos de dos minutos escuché las sirenas. Al lado hay una obra y aparentemente fue la obra la que provocó la caída”, explicó el joven que vive a pocas cuadras del centro médico en Palermo.