Quién es Milagros Miceli, la argentina elegida por TIME entre las 100 personas más influyentes en IA

Milagros Miceli fue distinguida por la revista estadounidense TIME, que la colocó dentro de un listado de personas muy distinguidas en el terreno de la inteligencia artificial. Ella es socióloga, investigadora y especialista en informática. Además, es docente en la Universidad Técnica de Berlín e investigadora del Instituto Alemán de Internet.

Milagros Miceli a la altura de los personajes más importantes del mundo

La publicación incluye a referentes en las categorías de líderes, innovadores y pensadores. Miceli está junto a figuras de la talla de Elon Musk, Sam Altman (CEO de OpenAI), Jensen Huang (fundador de Nvidia) y Mark Zuckerberg (CEO de Meta).

Elon Musk speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, at the Gaylord National Resort & Convention Center, Thursday, Feb. 20, 2025, in Oxon Hill, Md. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Pero a diferencia de los grandes líderes tecnológicos, Milagros es destacada por su experticia en la producción de datos que nutren los modelos de inteligencia artificial: “Milagros Miceli se hizo un nombre investigando la vida laboral de los etiquetadores de datos de IA. Se trata de personas de todo el mundo —muchas de ellas con salarios de apenas unos dólares o centavos por hora— que generan los insumos con los que se entrenan los sistemas de machine learning, muchas veces en contextos precarios y de explotación. Sin embargo, Miceli comenzó a cuestionarse que, mientras recibía reconocimiento por su trabajo, la realidad de esos trabajadores no cambiaba", detalla la revista.

I am thrilled to be recognized by @TIME as one of the 100 most influential people in the field of artificial intelligence for my work with Data Workers' Inquiry.#TIME100AI https://t.co/6DIWgmVOQt



I want to take this opportunity to share a few reflections on my work👇🧵 pic.twitter.com/Omix1ntWzu — Milagros Miceli (@MilagrosMiceli) August 28, 2025

Qué dijo Milagros Miceli tras el reconocimiento

La docente escribió en sus redes sociales: “En tiempos de cientificidio y oscurantismo en mi país, estoy orgullosa de ser la primera científica argentina reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes a nivel mundial en el campo de la inteligencia artificial“.