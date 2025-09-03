Quién es Cristian Mercatante, el exparticipante del reality El Bar que fue agredido en el acto de Milei

Se vivieron momentos de tensión durante el cierre de campaña bonaerense que Javier Milei encabezó este miércoles en Moreno. En ese marco, el foco estuvo puesto en los posibles desmanes, tal como había sucedido la semana pasada en Lomas de Zamora.

Tal como se especulaba, hubo enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de La Libertad Avanza. En ese contexto de tensión, resultó herido Cristian Mercatante, cronista de Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América.

Mercatante, de 49 años, estuvo desde temprano en los alrededores del club Villa Angela, donde se llevó adelante el acto encabezado por el presidente. Por la tarde noche, fue agredido y lastimado.

Cómo hirieron a Cristian Mercatante

Ya cerca de que comenzara el evento, las cámaras de los medios que cubrían el acto lo enfocaron con la cabeza y la cara ensangrentada.

Con una venda en la cabeza caminaba en las afueras del predio cuando fue abordado por los periodistas, que le preguntaron qué había pasado. “Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos”, dijo. Y agregó: “No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella”. No obstante aclaró que no quería “culpar a nadie” porque no había visto de donde vino el proyectil.

El grupo de encapuchados al que refiere generó todo tipo de especulaciones. Llegaron temprano y en las redes comenzó a circular la versión de que se trataba de infiltrados, que fueron con el objetivo de generar conflictos para culpar a terceros luego.

Quién es Cristian Mercatante

Mercatante es cronista del programa Desayuno Americano que conduce Pamela David. No es la primera vez que el notero y la conductora trabajan juntos: ambos fueron participantes del reality El Bar, en los 2000.

Mercatante con Pamela David, en los 2000

Si bien desde hace una década tiene una vida laboral estable, sus años anteriores, incluso previo a El Bar, fueron muy turbulentos. Comenzó a consumir drogas desde muy chico, estuvo internado algunas veces y una tragedia en su familia profundizó sus problemas: su padre mató a su madre y se suicidó.

Ya adulto su adicción aumentó, vivió varios años en la calle y, finalmente, pudo salir “del pozo” gracias a una mano que le tendió su amiga Pamela David.