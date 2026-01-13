Quién era el joven que murió por la ola gigante en Santa Clara del Mar: vivía en Europa y estaba de vacaciones

El lunes 12 de enero un fenómeno inusual impactó en la costa argentina, dejando decenas de heridos y una víctima fatal. Un meteotsunami arrasó en Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita mientras turistas y residentes estaban en el agua.

La localidad más poblada del partido bonaerense de Mar Chiquita fue víctima de un inexplicable episodio, que también tocó Mar del Plata y Camet, aunque la peor parte se la llevó la primera ciudad balnearia. Sin advertencia, una retirada del agua generó un avance violento de una ola de hasta cinco metros que generó pánico, dejó más de 30 heridos y una muerte.

Quién era Yair Manno Núñez, el joven que murió en la tragedia en Mar Chiquita

Yair Manno Núñez murió en el acto tras impactar contra unas rocas y ser arrastrado por la fuerte ola. Tenía 29 años, era argentino, pero vivía en Francia hace ocho años.

Quién era Yair Manno Núñez, el joven que murió en la tragedia en Mar Chiquita

El joven oriundo de Mar del Plata estaba visitando a su familia junto a su pareja francesa y dos amigos. En el momento de la ola gigante se encontraba pescando en la costa.

Yair era un jinete de caballos de reconocimiento internacional que aprovechó las vacaciones para viajar al país, reencontrarse con su familia y disfrutar del mar.

En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11 de los mejores jinetes del mundo. En sus redes sociales compartía fotos de su gusto por la naturaleza, los caballos y la vida al aire libre.

Quién era Yair Manno Núñez, el joven que murió en la tragedia en Mar Chiquita

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, declaró tras la muerte de Manno Núñez: “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”.

Según explicó, hubo 35 heridos, y una persona que sufrió un infarto y está bajo observación médica. Se evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y quedaron en alerta en Mar del Plata y otras localidades cercanas.