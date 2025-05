Este domingo 18 de mayo se celebran las Elecciones Legislativas 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una jornada clave para renovar representantes en el Congreso y la Legislatura porteña. Pero más allá del contenido político, muchos vecinos de CABA se preguntan: ¿qué pasa si no voto? ¿Hay multa? ¿Quiénes están obligados a votar? Acá te lo explicamos.

¿Quiénes están obligados a votar en CABA?

Según el Código Electoral Nacional, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años que tengan domicilio en CABA. En cambio, los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 pueden votar, pero no están legalmente obligados. Si no asisten, no se les aplica sanción.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los extranjeros residentes en la Ciudad pueden votar en elecciones locales, y si bien la ley establece que su participación es obligatoria, en la práctica no se imponen sanciones por inasistencia.

¿Quiénes pueden justificar la ausencia?

Existen excepciones válidas que permiten no votar sin ser multado, siempre que se presenten los certificados correspondientes dentro de los 60 días posteriores a la elección. Algunas de las causas contempladas son:

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación y no poder trasladarse.

Problemas de salud debidamente acreditados.

Fuerza mayor justificada documentalmente.

La justificación debe presentarse en la Secretaría Electoral del distrito (Tucumán 1320, subsuelo) en el horario de 7:30 a 13:30.

¿De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2025?

Si no votás y no justificás tu ausencia dentro del plazo legal, quedarás registrado como infractor en el Registro Nacional de Infractores. A partir de allí, se aplican sanciones económicas que van de $1000 a $2000, según la cantidad de veces que hayas faltado sin justificación en elecciones anteriores.

Elecciones en la ciudad de Buenos Aires. (Clarín)

Además de la multa, no podrás realizar ciertos trámites en organismos públicos ni acceder a cargos o empleos públicos durante tres años. La condición de “no infractor” no necesariamente implica que hayas votado, sino que cumpliste con las obligaciones legales (votando o justificando la ausencia).

¿Dónde puedo verificar si soy infractor?

Podés consultar si estás en el Registro de Infractores ingresando al sitio web de la Cámara Nacional Electoral (infractores.padron.gov.ar), donde también podés pagar la multa con medios electrónicos si corresponde.