Qué hacer si me rechazaron la inscripción para el pago de los vouchers educativos 2025

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica significativa para familias de todo el país que mandan a sus hijos (de hasta 18 años) a escuelas de gestión privada de niveles Inicial, Primario y Secundario que tienen al menos 75 % de aporte estatal.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, resolvió extender el Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir que este pedido sea rechazado.

Vouchers Educativos 2025: qué pasa si rechazan una reclamo

Quiénes pueden solicitar los vouchers educativos

Según explica la página oficial del Gobierno argentino, a estos vouchers pueden acceder familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

¿Qué requisitos deben cumplir los adultos responsables?

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal en el país de al menos 2 años.

Tener DNI válido.

No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar.

Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de la inscripción.

Qué debo tener a la mano al momento de la inscripción a los vouchers educativos

Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

Tu CBU actualizado en Mi ANSES.

Estar registrado en Mi Argentina.

¿Qué hago si mi solicitud fue rechazada y creo que es un error?

Si el motivo del rechazo es académico, podés presentar un reclamo dentro de los 5 días corridos posteriores a la publicación del resultado, ingresando a la plataforma de Vouchers Educativos con tu usuario de Mi Argentina.