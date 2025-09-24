Qué es una bacteria intrahospitalaria y cómo puede afectar a la salud de Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el pasado 12 de septiembre, tras sufrir un accidente en moto.

Thiago Medina afronta un nuevo problema de salud en medio de su internación.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Este miércoles a las 11:30, se difundió un nuevo parte médico que actualiza su estado de salud y revela nuevas complicaciones.

Según informó el periodista Federico Flowers, además del politrauma que motivó su internación, Thiago habría contraído una bacteria intrahospitalaria y presenta problemas de vesícula, lo que agrava su delicado cuadro. La familia del joven de 22 años pidió oraciones y rezos para su recuperación.

El nuevo dato en la salud de Thiago Medina que alertó a todos

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se detalló que se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente. En el comunicado, se destacó que Thiago superó de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma, y que recibió un manejo clínico correcto desde su ingreso.

Como parte de las medidas adoptadas, se optimizó la analgesia mediante un cambio en la vía de administración y se modificó el esquema antibiótico para favorecer la recuperación en función de la evolución de sus parámetros respiratorios.

El parte médico también informó que el joven presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje, aunque respondió favorablemente. Actualmente se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. La cobertura antibiótica continúa, y los médicos mantienen un pronóstico reservado.

Qué significa una infección hospitalaria

Según explica la Organización Panamericana de la Salud, las infecciones intrahospitalarias, ocasionadas muchas veces por bacterias resistentes, pueden provocar la muerte o dejar secuelas graves en los pacientes internados.

El mismo organismo señala que seguir una serie de procedimientos y cuidados es fundamental para evitar su propagación y tratarlas.

Por el momento, Thiago Medina sigue bajo estricto monitoreo médico, mientras familiares y seguidores esperan su pronta recuperación y continúan acompañando su evolución con mensajes de apoyo.