Qué es un muro atmosférico: el fenómeno climático que explica la ola de calor

La mayor parte de Argentina atraviesa días difíciles en cuanto a temperatura. La ola de calor está presente en varias provincias con números que superan los 30 grados y pone en alerta roja al país. Si bien parece normal por ser enero, tiene una explicación lógica.

Los días de intenso calor, humedad e inestabilidad tienen su origen en el fenómeno llamado bloqueo atmosférico que provoca temperaturas elevadas y un clima agobiante por días.

Qué significa un muro atmosférico y por qué provoca altas temperaturas

Este fenómeno actúa como un “muro” que retiene el calor en varias zonas del país, según los especialistas. El bloqueo no permite que entre aire frío en el centro, noroeste y una parte del sur del territorio argentino.

Se forma cuando un anticiclón, con mucha presión, permanece en la misma posición por días y bloquea el flujo común del aire. Este es el fenómeno que produce aire cálido desde el norte.

Al ser una barrera que bloquea la circulación, las masas de aire frío que vienen de la Patagonia no avanzan hacia el norte. Es el motivo de que el calor extremo y las altas temperaturas se extiendan por días y sea constante.

Asimismo, el muro atmosférico aumenta cuando hay un descenso desde las capas superiores de la atmósfera, lo que se llama subsidencia. Durante este, se comprime la presión del anticiclón y se calienta; aumenta el calor.

El muro atmosférico tiene dos etapas. Primero, el período de calor seco con humedad baja, cuando el anticiclón se mueve al este, la humedad del aire crece y aumenta la temperatura.

Se espera que entre el martes y el miércoles, el bloqueo atmosférico se debilite con la llegada del frente frío y se produzca un descenso de la temperatura con unas posibles tormentas.