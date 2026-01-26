En plena ola de calor: cuándo podría llover en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires y se confirmó que la ola de calor continuará con temperaturas que superarán los 33° y hasta llegarían a 36°.

De todas maneras, el SMN indicó que el martes 27 por la madrugada y la mañana hay desde 10 hasta 40% de probabilidades de lluvias con una mínima de 24° y una máxima de 34°.

Imagen ilustrativa. Foto: Orlando Pelichotti

Lluvia en plena ola de calor: cómo va a estar el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Así estará el clima en la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Lunes 26 : Cielo nublado con mínima de 26 grados y máxima de 36°.

Martes 27 : Con la probabilidad de chaparrones durante la madrugada, se espera que la máxima sea de 34 grados con cielo parcialmente nublado por la tarde y noche.

Miércoles 28 : Mínima de 24 y máxima de 31 grados con un cielo mayormente nublado durante todo el día.

Jueves 29 : El cielo estará nublado durante todo el día, la mínima será de 23° y la máxima de 32°.

Viernes 30: Mínima de 23° y máxima de 31° con cielo parcialmente nublado.