En plena ola de calor: cuándo podría llover en Buenos Aires, según el SMN

Información General / Ola de calor

Se viene una semana con temperaturas muy altas, pero que podría recibir algunas lluvias.

Ramiro Pérez

26 de enero de 2026,

Las lluvias y el calor.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires y se confirmó que la ola de calor continuará con temperaturas que superarán los 33° y hasta llegarían a 36°.

De todas maneras, el SMN indicó que el martes 27 por la madrugada y la mañana hay desde 10 hasta 40% de probabilidades de lluvias con una mínima de 24° y una máxima de 34°.

Imagen ilustrativa. Foto: Orlando Pelichotti

Lluvia en plena ola de calor: cómo va a estar el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Así estará el clima en la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

  • Lunes 26: Cielo nublado con mínima de 26 grados y máxima de 36°.
  • Martes 27: Con la probabilidad de chaparrones durante la madrugada, se espera que la máxima sea de 34 grados con cielo parcialmente nublado por la tarde y noche.
  • Miércoles 28: Mínima de 24 y máxima de 31 grados con un cielo mayormente nublado durante todo el día.
  • Jueves 29: El cielo estará nublado durante todo el día, la mínima será de 23° y la máxima de 32°.
  • Viernes 30: Mínima de 23° y máxima de 31° con cielo parcialmente nublado.
El clima de esta semana en Buenos Aires

