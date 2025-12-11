Preocupación por un “muro de nubes” que amenaza la Navidad en Buenos Aires: ¿mesa adentro o mesa afuera?

Con la llegada de diciembre, crece la misma pregunta de todos los años: ¿cómo estará el clima para Navidad y Año Nuevo en Buenos Aires? Según los datos históricos y las proyecciones meteorológicas, podría repetirse un muro de nubes con tormentas eléctricas, un patrón que se volvió frecuente en los últimos festejos de fin de año.

El sitio especializado Tiempo3 analizó los registros de los últimos seis años y detectó una tendencia clara a precipitaciones en la última semana de diciembre, especialmente durante Navidad. Aunque las temperaturas se mantendrán dentro del rango típico del verano porteño, el riesgo de lluvias vuelve a estar presente.

Pronóstico para Navidad 2025 en Buenos Aires: calor, humedad y posible lluvia

Las proyecciones actuales indican que Nochebuena y Navidad seguirán el clásico clima veraniego, con temperaturas elevadas y ambiente húmedo. Sin embargo, la posibilidad de chaparrones aislados se mantiene latente.

24 de diciembre (Nochebuena)

Máxima: 33 °C

Mínima: 19 °C

Qué esperar: calor intenso y riesgo de chaparrones aislados. En los últimos cuatro años, siempre llovió en Nochebuena.

25 de diciembre (Navidad)

Máxima: 28 °C

Mínima: 17 °C

Qué esperar: leve descenso térmico y mayor probabilidad de precipitaciones. En 2023 la lluvia fue protagonista y podría repetirse.

Brindis de Navidad.

Pronóstico para Año Nuevo 2026 en Buenos Aires: calor firme y menos riesgo de tormentas

A diferencia de Navidad, el clima para despedir el año luce más estable. El patrón histórico muestra menos lluvias en el tramo final de diciembre, aunque el 1 de enero suele ser más inestable.

31 de diciembre

Máxima: 32 °C

Mínima: 20 °C

Qué esperar: jornada calurosa, estable y con muy baja probabilidad de lluvias. La última vez que llovió un 31 fue en 2019.

1 de enero

Máxima: 32 °C

Mínima: 23 °C

Qué esperar: aumento de humedad e inestabilidad. En los últimos tres años, llovió siempre el 1° de enero, por lo que no se descarta un nuevo evento.

¿Mesa adentro o afuera? Lo que recomiendan los datos históricos

Las estadísticas señalan lloviznas o tormentas tanto el 24 como el 25, por lo que se recomienda planificar la cena bajo techo o, al menos, tener un plan B.

¿Mesa adentro o afuera? este es el pronóstico para la noche de Año Nuevo

Año Nuevo: más chances de comer afuera

El 31 de diciembre muestra un historial mucho más seco, lo que lo convierte en una opción más segura para celebrar al aire libre. Aun así, el 1 de enero suele ser inestable, por lo que conviene estar atentos al pronóstico actualizado durante esa semana.