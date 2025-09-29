Por qué los cardiólogos recomiendan comer maní para cuidar el corazón

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada por la Federación Mundial del Corazón para concientizar sobre la importancia de cuidar este órgano vital y prevenir las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo. A través de la herramienta de Google Trends se puede observar como esta fecha ha sido tendencia por la trascendencia que hay atrás.

Hay un snack que se consigue fácil y no es caro que a menudo pasa desapercibida y que ofrece un aporte proteico similar: el maní.

Cuáles son los beneficios nutricionales del maní

Según Maní para mí, el maní está incluido en los superalimentos, ya que contiene más nutrientes por caloría que la mayoría. A pesar de que confunde con los frutos secos, forma parte de las legumbres.

Entre los beneficios nutricionales, estudio menciona:

Ayuda a prevenir enfermedades del corazón: algunas investigaciones demuestran que su consumo diario, en cantidades adecuadas, pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón y diabetes. Las investigaciones indican que el maní puede reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar los perfiles lipídicos, bajar la presión arterial y disminuir la inflamación. Contiene las mismas grasas saludables para el corazón que el aceite de oliva y también aporta nutrientes esenciales que han demostrado proteger la salud. A su vez, consumirlo con regularidad está asociado a un menor riesgo de cardiopatías, solo un puñado al día puede reducir este riesgo hasta en un 50%.

El maní usualmente se lo confunde con un fruto seco, pero es una legumbre.

Previene la diabetes : Varios estudios indican que el maní y la mantequilla de maní pueden ayudar a prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes. Se comprobó que estabilizan los niveles de azúcar en la sangre y mejoran el colesterol, tanto en personas sanas como en aquellas con diabetes tipo 2.

Ayuda a controlar el peso : El consumo regular de maní no se relaciona con un mayor índice de masa corporal (IMC). De hecho, está vinculado a un mejor control del peso y puede ayudar a reducirlo. Se observaron pérdidas de peso tanto en adultos como en niños que siguen dietas que incluyen maní, esto se debe probablemente a su efecto saciante, ya que el maní y la mantequilla de maní ayudan a regular el apetito cuando se incorporan en snacks o comidas.

Sacia el apetito: El maní, con su combinación de nutrientes, como altos niveles de proteínas y fibra, contribuye al control del apetito. Diversos estudios muestran que quienes consumen maní tienden a compensar hasta tres cuartos de las calorías que ingieren, sin añadir calorías extras a su dieta. Investigadores de la Universidad Purdue descubrieron que incluir maní o mantequilla de maní en el desayuno puede disminuir la sensación de hambre durante casi todo el día.

Si sabemos cuáles son los alimentos ideales, picar entre horas puede ayudarnos a mantener un peso saludable y proteger el corazón. (Pexels)

Cuáles son los nutrientes que aporta el maní

De acuerdo con The Food Tech, el maní posee los siguientes nutrientes:

Vitaminas del grupo B: Son esenciales para producir neurotransmisores y mantener la estructura celular del cerebro.

Ácidos grasos polinsaturados: Son importantes para las membranas neuronales, ayudando a mantener la comunicación entre las células.

Vitamina E: Protege las membranas celulares gracias a su acción antioxidante.

Magnesio y Calcio: Ayudan a regular la comunicación entre las células del cerebro.

Zinc: Forma parte de enzimas y proteínas que facilitan la comunicación celular.