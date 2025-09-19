Por elección de la IA: las 3 mejores universidades de Argentina en la actualidad

En medio de polémicas en Argentina por las universidades públicas, la inteligencia artificial fue consultada por el sistema educativo argentino y eligió las tres mejores facultades en la actualidad. El análisis realizado contempla calidad académica, investigación, innovación y prestigio internacional.

1. Universidad de Buenos Aires (UBA)

Según ChatGPT, la UBA sigue siendo la institución académica más destacada del país y una de las más reconocidas en todo el continente. La IA la posiciona en el primer puesto por su trayectoria histórica, su amplia oferta de carreras, la calidad de investigación científica y el impacto de sus egresados en distintos ambientes; desde la medicina hasta la política.

Facultad de ciencias económicas.

2. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

En segundo lugar, aparece la Universidad Nacional de La Plata por su implicancia con la investigación aplicada y su creciente proyección internacional. De esta institución, la IA destacó el desarrollo tecnológico, los profesionales altamente calificados y el fortalecimiento de programas en áreas como ingeniería, ciencias sociales y humanidades.

La Universidad Nacional de La Plata entregará el primer título "no binarie" a estudiante de periodismo.

3. Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Para completar el Top 3, la UTDT fue elegida por la IA como una de las mejores de Argentina por ser una de las privadas más influyentes. Su enfoque innovador, la relación con el mundo empresarial y su apuesta por la formación en economía, negocios y ciencias sociales la destacan. Además, es uno de los polos de atracción para estudiantes de toda la región.