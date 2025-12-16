Paro Nacional contra la Reforma Laboral: cuándo es y qué servicios estarán afectados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que realizará un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 18 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsó el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.

Además, el sindicato exige la reapertura de paritarias de forma inmediata, para recomponer el poder adquisitivo en los últimos dos años, y rechaza el plan del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, afirmó: “Hay que empezar a pudrírsela a los Gobernadores en sus territorios. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”.

Impacto en los servicios públicos

Esta medida impactará la atención de distintos servicios estatales. En hospitales y centros de salud se garantizarán guardias y urgencias, pero algunos consultorios externos podrían sufrir demoras, reprogramación de turnos y atención administrativa limitada.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencias (UFU) funcionarán con normalidad, de acuerdo a lo que informaron desde el sindicato.

Los centros de salud prestarán servicios médicos.

Aguiar sumó que la reforma laboral plantea “jornadas de 12 horas y pago en especies”, una medida que calificó como “inhumana y esclavista”. Según explicó, el avance de este proyecto permitiría a los empresarios “ser dueños también de nuestras vidas”.

El dirigente comparó la situación con otros países: “México acaba de aumentar el salario mínimo y establecer la reducción gradual de la jornada. España derogó leyes regresivas y restableció derechos laborales, logrando crecimiento económico y empleo”.

Qué esperar este jueves 18 de diciembre

Se recomienda a los ciudadanos prever posibles demoras en trámites estatales y en la atención de consultorios externos. La medida también servirá como una señal de presión al Gobierno y a los gobernadores frente a la reforma laboral y los ajustes presupuestarios.

También se recomienda seguir los canales oficiales de los servicios para estar al tanto de cualquier novedad que surja.