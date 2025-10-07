Un reclamo gremial complica al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes 7 de octubre. Al menos 12 líneas de colectivos que transitan el sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires, suspendieron sus recorridos por reclamos salariales de los choferes.

La medida de fuerza es de los trabajadores de las empresas El Nuevo Halcón S.A. y San Juan Bautista S.A, que denuncian falta de pago de los salarios correspondientes al mes de septiembre. El paro empezó a la primera hora de la mañana y cientos de usuarios se ven afectados.

Qué dicen los choferes y las empresas

Desde los gremios manifestaron que la retención de las tareas seguirá hasta que se depositen los sueldos adeudados: “El servicio se restablecerá solo si se deposita lo que se nos debe”.

Las empresas, por su parte, aseguran estar todavía dentro del plazo legal para efectuar el pago, ya que la liquidación de sueldos no se concretó antes del cuarto día hábil del mes.

Qué líneas de colectivos no circulan hoy, 7 de octubre

Las líneas afectadas por el paro de colectivos son:

148

383

500

502

503

506

507

508

509

511

512

513

Todas son de las compañías El Nuevo Halcón y San Juan Bautista, que cubren importantes zonas en el sur del Gran Buenos Aires, conectando partidos como Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela y Lomas de Zamora con la Ciudad de Buenos Aires.

Imagen ilustrativa.

Cuándo se termina el paro de colectivos

La medida de fuerza gremial complicó a miles de trabajadores y estudiantes, especialmente en las primeras horas del día. Los pasajeros se vieron obligados a buscar otros medios de transporte, lo que generó demoras y mayor demanda en otras líneas y servicios ferroviarios. Hasta el momento, no hay un horario confirmado para la reanudación del servicio.