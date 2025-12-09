Paro de colectivos este 9 de diciembre: qué servicios se suspenden y cuál es el motivo

Este martes 9 de diciembre, los choferes de la empresa de transporte MOQSA llevan adelante un paro de colectivos en reclamo de mejoras salariales, lo que impacta en los usuarios de las líneas que unen Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Qué servicios quedan suspendidos por la medida de fuerza

Según la información disponible hasta el momento, las líneas afectadas por el paro son la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Los choferes advirtieron que el servicio no se restablecerá hasta que la empresa salde por completo los salarios que están pendientes de pago.

Desde el gremio señalaron que muchos trabajadores solo recibieron una parte de sus sueldos y algunos, incluso, menos de la mitad, y que esta situación fue el detonante de la medida.

Un delegado explicó: “El problema que tenemos es la falta de pago de los haberes. Desde el jueves no cobramos el sueldo”.

Sobre los motivos, agregó: “Lo que nos informan es que a la empresa no le depositan la ITA. El gobierno no está bajando esos fondos y ya estamos desesperados”.

El acta Firmada entre el municipio y los empresarios de AETAT

La semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional acompañado de una movilización al Congreso, en rechazo al borrador de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, calificó los cambios propuestos por el Gobierno como “pro mercado” y remarcó que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”.

Además, advirtió: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”.