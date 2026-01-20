PAMI actualizó los medicamentos gratuitos para 2026: quiénes acceden y cómo retirarlos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó la lista oficial de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en 2026, que contempla cobertura del 100% para tratamientos vinculados a enfermedades crónicas, complejas y de alto costo. La medida estará vigente desde enero y alcanza a más de cinco millones de afiliados en todo el país.

La actualización forma parte del Programa de Medicamentos de PAMI y tiene como objetivo reducir el impacto del gasto en salud, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. Además, el esquema se complementa con el subsidio social, que permite acceder a la gratuidad incluso cuando el fármaco recetado no figura en el listado automático.

Qué medicamentos de PAMI no tienen costo en 2026

Durante 2026, PAMI garantizará la entrega sin copagos de una amplia variedad de medicamentos esenciales. Entre los principales grupos con cobertura total se destacan:

Medicamentos para diabetes , una de las patologías más frecuentes entre los afiliados.

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos .

Medicación para hemofilia .

Fármacos para personas que viven con VIH y con Hepatitis B y C .

Tratamientos postrasplante, de alto costo y uso permanente.

El listado también incluye medicamentos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, osteoartritis y tratamientos oftalmológicos intravítreos. A su vez, se mantiene la cobertura total para pacientes con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo, patologías que requieren controles y medicación sostenida en el tiempo.

Cuáles son los medicamentos gratuitos del PAMI que pueden acceder los jubilados.

Todos estos medicamentos se entregan gratis en farmacias adheridas, siempre que la receta esté correctamente emitida dentro del sistema de PAMI.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI

El beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuyos tratamientos se encuentren incluidos en el listado oficial con cobertura del 100%.

El trámite se realiza mediante receta electrónica. En la práctica, el médico de cabecera carga la prescripción en el sistema y el afiliado solo debe presentar su DNI y la credencial de PAMI en la farmacia para retirar la medicación, sin gestiones presenciales adicionales.

Subsidio social: cómo acceder si el medicamento no es gratuito

Cuando el medicamento indicado no figura en la lista de gratuidad automática, PAMI mantiene vigente el subsidio social, que permite acceder a la cobertura total en casos de vulnerabilidad económica.

Para solicitarlo, el afiliado debe cumplir ciertos requisitos:

Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales , o hasta 3 haberes si convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

No estar afiliado a una prepaga.

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer vehículos con menos de diez años de antigüedad.

También quedan excluidos quienes tengan bienes de lujo o participaciones societarias que reflejen una elevada capacidad económica. Sin embargo, PAMI contempla situaciones excepcionales: si el gasto mensual en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción.

Cuáles son los nuevos requisitos de los jubilados para acceder a medicamentos gratuitos.

Descuentos de PAMI para quienes no tienen cobertura total

Además de los medicamentos gratuitos, PAMI mantendrá durante 2026 importantes descuentos para el resto de los afiliados. En estos casos, se aplican: