En invierno, las bajas temperaturas y los días más cortos invitan a buscar momentos de calma y conexión con el entorno. En Bariloche, un espacio especialmente pensado para hacer una pausa propone disfrutar del paisaje patagónico, reconectar con la naturaleza y dedicar tiempo al cuidado personal en medio de la temporada más fría del año.

Según un informe que realizó Natura junto a Gentedemente, acerca de la relación de los argentinos con el bienestar, cómo lo perciben, y qué aspectos de sus vidas lo potencian, el 54% de las personas que sienten que ya están en bienestar afirman que conectar con la naturaleza les brinda satisfacción y promueve esa sensación de bienestar.

Hay una tendencia en los hábitos de las personas de buscar espacios a través de los aromas, texturas e historias. Por eso, la marca busca materializar estos momentos a través de sus propuestas, para acercarnos nuevamente a lo esencial: el contacto con uno mismo y con la naturaleza.

Ofrecen masajes con piedras calientes gratis en Bariloche: dónde vivir la experiencia para relajarse

Dónde se puede realizar la actividad

Natura creó el “Refugio Natura” en Bariloche, en la base de Cerro Catedral, pensado para detenerse y vivir una experiencia sensorial, reconectando con la naturaleza. Se trata de un tiempo para volver a conectar con uno mismo/a, escuchar el cuerpo, cuidar la piel y habitar la calma.

La actividad comenzó el pasado 9 de agosto y seguirá hasta el próximo 18, por lo que es una oportunidad perfecta para descansar y disfrutar.

“Queremos conectar con las personas y sus necesidades, por eso buscamos que nuestros productos sean vehiculizadores de bienestar y generar experiencias que sabemos que en su vida cotidiana pueden tener un impacto significativo: una pausa, un momento de disfrute, de reconexión con ellos mismos. Sobre todo porque sabemos que tienen latente la necesidad de mejorar su sensación de bienestar y tenemos el compromiso de acompañar esa búsqueda con propuestas concretas”, afirma Lucila Barttolozi, Gerenta de Marketing de Natura Argentina.

Dentro del refugio van a estar presentando experiencias con su icónica línea Ekos y su línea masculina Homem, donde podrán realizarse masajes de manos con piedras calientes, vivir una experiencia de realidad virtual para descubrir su fragancia de Natura Homem ideal, disfrutar de una infusión caliente o descubrir su fragancia de Homem ideal y acompañarla con un trago de autor inspirado en sus notas olfativas.