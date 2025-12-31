Oficializaron los cuadros tarifarios que regirán en el AMBA desde enero de 2026: agua, luz y gas

Tras el apagón masivo que se originó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regirse a partir de enero. El informe correspondiente lo publicó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dentro del Boletín Oficial, donde además establecen los aumentos correspondientes del Costo Propio de Distribución (CPD).

De acuerdo con el informe referido, las resoluciones 841/2025 y 842/2025 indican que el CPD de Edenor tendrá un aumento del 2,32% con respecto a diciembre del 2025. Luego, en cuanto a Edesur se refiere, este reflejará un incremento del 2,24% respectivamente.

Comunicaron los cuadros tarifarios que regirán desde enero.

Cómo quedarán las boletas para el gas y el agua en AMBA

A partir de enero, aumentarán las boletas del gas en AMBA y, en estas, se verá reflejado un incremento del 2,5%. En cuanto a AySA se refiere, el incremento será del 4% (todos los meses hasta abril).

Según los cálculos establecidos, el cargo fijo del gas natural en el Gran Buenos Aires rondará los $2876,99 y $4058,43 al mes, mientras que, los usuarios de Naturgy deberán ajustarse un 2,7% y los de Metrogas un 2,7%.

En ese mismo orden de ideas, las resoluciones previamente referenciadas subrayaron lo siguiente: “El ajuste en los componentes del CPD tendrá en cuenta la corrección dada por la fórmula de indexación, con frecuencia mensual; mecanismo de actualización que se establece mediante el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025″.

Posteriormente, hicieron alusión al propósito principal de esta acción: “El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de CINCO (5) años en términos reales”.

Aumentan los servicios de AySA para el 2026.

Para AySA, que el incremento se verá en el agua y la cloaca, en el Zonal alto la tarifa pasará de $29.317 a $30.489. Después, en el Zonal medio, el recibo subirá de $26.624 a $27.689. Finalmente, en el Zonal bajo, el valor será de $22.248 desde enero.

Aumento en las tarifas del transporte público para el 2026

Desde la pantalla de América TV debatieron también sobre el incremento en los servicios de manera general y, entre tanto, remarcaron que los alquileres por contratos con ley vieja suben 36,39% y las prepagas figuran con un aumento de hasta el 2,5% tanto en cuotas como en copagos.

Por su parte, durante la emisión del programa Arriba América mencionaron que para el 2026 llegarán los aumentos de colectivos en CABA que subirán un 4,4%, con boletos mínimos de $593. Esto mientras que en los colectivos de la Provincia de Buenos Aires el incremento será igualmente de un 4,4% de incremento y el boleto mínimo estará en $685.

En cuanto al subte se refiere, pasa de $1.206 a 1.259 y el premetro sube a $440,67. Por su parte, la telefonía y el Cable también marcará un incremento del 3%.