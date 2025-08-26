Noruega busca trabajadores que hablen español: empleos con sueldos desde 2.500 euros

Noruega lanzó una convocatoria laboral que puede convertirse en una gran oportunidad para quienes buscan trabajar en el exterior. Según el portal europeo EURES, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay más de 15.000 vacantes disponibles para hispanohablantes, con sueldos que arrancan en los 2.500 euros mensuales.

La demanda apunta a sectores clave como servicios, turismo, tecnología, salud y atención al cliente. Las empresas valoran especialmente la capacidad de comunicarse en español para ampliar la atención a clientes internacionales.

Cuáles son los puestos más buscados en Noruega

Construcción y mecánica: en regiones como Nordland se necesitan mecánicos sin experiencia y carpinteros especializados. Las compañías ofrecen formación en el puesto y contratos bien remunerados, ideales para quienes desean empezar desde cero en otro país.

Sanidad y cuidados: residencias de mayores y centros de salud buscan auxiliares de enfermería. En muchos casos se ofrecen contratos indefinidos y posibilidades reales de desarrollo profesional.

Hotelería y turismo: quienes hablen varios idiomas pueden trabajar en hoteles, restaurantes y empresas turísticas, con sueldos que rondan los 2.500 euros al mes, dependiendo de la temporada y el destino.

Educación y asesoría jurídica: también se necesitan maestros de jardín de infantes y abogados laborales para integrarse en asesorías jurídicas locales. Estos puestos suelen incluir contratos fijos y estabilidad económica.

Cómo postularse a los empleos en Noruega

El proceso es directo y transparente a través del portal EURES, la red europea de empleo. Los pasos principales son:

Registrarse en EURES y crear un perfil.

Subir un CV en formato europeo, adaptado a los estándares noruegos.

Acreditar experiencia previa o formación según la vacante.

Incluir certificados de idioma cuando sean requeridos.

Noruega busca hispanohablantes que estén interesados en trabajar en el país escandinavo. (Foto: imagen ilustrativa Freepik)

Con esta iniciativa, Noruega busca sumar perfiles internacionales y dar respuesta a la creciente demanda en varios sectores estratégicos. Para los trabajadores que hablen español, se trata de una chance de acceder a empleos estables y bien remunerados en uno de los países con mayor calidad de vida del mundo.