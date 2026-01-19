No lo dijo la IA: un ranking británico ubicó a una ciudad argentina como la mejor del mundo para visitar en 2026

Los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust, determinó la lista de destinos imperdibles para visitar durante 2026.

En ese marco, una ciudad argentina ocupó el primer lugar: nada menos que Buenos Aires. La capital encabezó el listado luego de una votación que reunió a más de 200.000 lectores de todo el mundo y se anunció en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres.

Buenos Aires, la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026

Debido al prestigio de la publicación y a la seriedad con que se elabora la nómina, el logro se convierte en un hito para CABA, que en el edición anterior había quedado en el sexto lugar.

Cuáles son los aspectos que se tuvieron en cuenta

Según señalan desde la revista, hay varios ítems que se tuvieron en cuenta y que explican el avance de la ciudad en el listado, además de un cambio positivo en la percepción de los turistas extranjeros respecto de la capital argentina.

El Café Tortoni con su característica arquitectura

Entre los aspectos considerados destacaron:

La energía creativa de sus barrios, con propuestas culturales que se renuevan constantemente.

El resurgimiento de las milongas y salas de tango , que atraen tanto a turistas como a locales.

La nueva generación de chefs , que está redefiniendo la gastronomía local con propuestas innovadoras.

La diversidad de actividade s durante todo el año, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

Asimismo destacaron la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna.

Qué dijeron en Buenos Aires tras el reconocimiento

Visit Buenos Aires, encargada de la promoción turística de la ciudad, celebró el premio como un “resultado del trabajo sostenido” para posicionar a la capital en el mundo.

“Este tipo de distinciones nos ayudan a seguir atrayendo turistas de todo el mundo y a consolidar la marca Buenos Aires en el mapa global”, señalaron desde la entidad.

Además del reconocimiento a Buenos Aires, el ranking determinó a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada del Viejo Continente.