Ni viernes ni sábado: Un estudio reveló cuál es el mejor día y horario para tener relaciones

El sexo no solo proporciona placer, sino que también influye positivamente en la salud física, emocional, mental y social de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud sexual como un componente esencial del bienestar general, y diferentes estudios coinciden en que mantener una vida sexual satisfactoria depende de múltiples factores, desde el manejo del estrés hasta la alimentación y el descanso.

En este marco, un reciente estudio realizado por la cadena británica Superdrug, que encuestó a más de 2.000 adultos en el Reino Unido, reveló cuáles son los días más propicios y los menos recomendables para tener relaciones sexuales.

Un estudio reveló cuál es el mejor día y horario para tener relaciones

Cuál es el mejor día

Según los resultados, el domingo es el día en el que los adultos se sienten más predispuestos al sexo. Esto se debería a que, al no existir obligaciones laborales ni escolares, las personas se encuentran más relajadas. Además, el estudio señala que el deseo sexual tiende a incrementar gradualmente a lo largo de la semana, alcanzando su punto máximo durante este día. Las mejores horas identificadas para mantener relaciones sexuales son las de la mañana, a partir de las 9.

Cuál es el peor día

En contraste, el lunes se posiciona como el día con menor predisposición sexual. Los expertos atribuyen este fenómeno al estrés que genera la vuelta a la rutina laboral y las actividades cotidianas. Según la encuesta, las peores horas para el sexo son por la tarde, entre las 15 y las 17, cuando la fatiga y la carga de trabajo suelen ser mayores.

Factores que influyen en la libido

El estudio británico coincide con investigaciones previas que indican que el deseo sexual varía a lo largo de la vida y puede verse afectado por distintos factores: la alimentación, la actividad física, la calidad del sueño y las emociones. Mantener hábitos saludables contribuye a una mayor excitación y a una vida sexual más satisfactoria.

En definitiva, aunque cada experiencia es subjetiva, estos hallazgos refuerzan la idea de que el bienestar y la relajación son claves para disfrutar del sexo, y que planificarlo en momentos menos estresantes de la semana puede marcar la diferencia.