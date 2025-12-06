Mundial de Fútbol 2026: cómo sacar la Visa de Estados Unidos para menores de 14 años

Hay quienes aseguran que tramitar la Visa para Estados Unidos está en el top 5 de los momentos de mayor adrenalina. Puede resultar exagerado, sí, pero lo cierto es que es un paso que debe estar perfectamente resuelto para poder ingresar al país que el próximo año será sede de la Copa del Mundo.

El procedimiento para menores de 14 años es distinto del general. Cabe mencionar que contar con la visa no significa que no sea necesario el habitual permiso de ambos padres que los niños deben tener de sus padres para salir del país.

Repasamos una guía práctica para no cometer errores evitables y que la tramitación del documento, indispensable para viajar por turismo o negocios, sea un éxito.

Cómo es el procedimiento para menores de 14 años

En primer lugar, hay q resaltar que el valor de la visa es el mismo para todas las personas sin importar la edad.

Las entrevistas, por su parte, son dos. En primer lugar, en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), donde se toman las huellas dactilares y se hacen las fotografías. Esta instancia es para mayores de 14, no es necesario que los menores de esa edad vayan. Lo único que se debe presentar de estos es la foto 5x5.

Tampoco deben ir a la entrevista en la Embajada.

Qué visa se necesita

Por lo general, se solicitan las del tipo “no inmigrante”, denominadas B1 o B2. Es decir, son las que necesitan las personas que viajan por un término de tiempo específico y no con intenciones de quedarse a vivir.

Si nos enfocamos en quienes deseen tramitar la visa para viajar por el Mundial, es la B2, que corresponde a turismo.

Paso a paso: cómo tramitar la visa de Estados Unidos en diciembre 2025

Antes que nada, el interesado deberá contar con un pasaporte emitido por el Gobierno de su país y que esté en vigencia al momento de iniciar la solicitud. El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de ingreso a Estados Unidos.

Lo otro que hay que tener definido es el tipo de visa que se requiere: la B-1 para asuntos de negocios o la B-2 para turismo y visitas familiares. ¿Por qué es importante definir esto? Porque los motivos del viaje deben coincidir con el tipo de visa solicitada.

Luego, es momento de comenzar el proceso. Ingresando a la página de la embajada de Estados Unidos, en el apartado “visas”, se deberá llenar el formulario DS-160 en línea . Los campos deben ser completados con información verídica, luego guardar el número de confirmación al finalizar y presentar una foto oficial que cumpla con los requisitos del Departamento de Estado (esta se puede solicitar específicamente en una casa de fotografías/ópticas).

Es realmente importante revisar muy detalladamente todo lo completado antes de enviar el formulario. El mínimo error puede provocar rechazos o retrasos innecesarios.