Mercado Libre abrió nuevas ofertas de empleo en Argentina: requisitos y cómo postularse paso a paso

En épocas donde el mercado laboral argentino suele estar tranquilo, y los movimientos suelen ser pocos, Mercado Libre tiene postulaciones abiertas para todos aquellos que quieran iniciar su compañía en la empresa líder de comercio electrónico. La fecha de ingreso dependerá de los procesos de entrevistas y el puesto.

La propuesta qué ofrece Mercado Libre para sus postulantes

En su cuenta de LinkedIn, la empresa señala en su descripción: “Estamos transformando la forma de comprar, vender, publicitar, pagar, financiar y hacer envíos en América Latina. Somos la compañía líder de comercio electrónico y fintech de la región, con presencia en 18 países y un equipo de más de 120.000 personas. Somos uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina. Ser parte de MELI es trabajar con intensidad y excelencia porque nos apasiona lo que hacemos y creemos en el valor de la meritocracia. Superamos nuestros propios límites y aprendemos con base en desafíos”.

Mercado Libre anunció el cierre de sus oficinas en Córdoba.

Qué empleos ofrece Mercado Libre

Dentro de la pestaña de “Empleos”, en el perfil de LinkedIn, Mercado Libre tiene abierta más de 200 postulaciones en diferentes rubros, áreas y ciudades. Dentro de esas, hay muchas opciones para Buenos Aires y Córdoba, entre ellas, destacan:

Analista senior de operaciones

Analista de la mejora de la experiencia

Analista contable

Especialista de negocio para desarrollo de vendedores

Analista funcional Senior

Cuando el usuario selecciona el empleo al que busca postularse, se le abrirá una ventana en el que tendrá toda la información y los requisitos sobre el puesto de trabajo. Desde modalidad home office, híbrido y hasta calificaciones que buscan en las personas.

Mercado Libre quiere ampliar su red logística.

Cómo postularse en las ofertas de Mercado Libre: paso a paso

Para poder subir los datos, este es el camino: