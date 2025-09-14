Luana tiene 17 años y un tipo de cáncer diagnosticado a solo 5 personas en el país: cómo ayudarla

Luana Santori es una joven de 17 años que dio a conocer el grave problema de salud que afronta dado que su familia no cuenta con los medios para costear el tratamiento.

La chica fue diagnosticada en enero pasado con un tipo de cáncer que en Argentina solo lo tienen 5 personas y en Estados Unidos, 25. El próximo 30 de septiembre enfrenta su primera operación, pero la obra social no cubre los insumos y aparatología.

El pedido desesperado de Luana

“Me diagnosticaron cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones. En este momento está avanzando y es agresivo. Estoy con una quimio a través de pastillas que, lamentablemente, afecta en mi calidad de vida, porque me causa dolores musculares, náuseas y vómitos”, contó la chica mediante un texto que publicó en sus redes sociales.

“Este tratamiento sirve para que no avance, pero no lo suficientemente efectivo. Para tratar la enfermedad requiero Selpercatinib, que está fuera del país, en Países Bajos, pero el problema es que no ingresa a la Argentina y la caja en Estados Unidos me la ofrecieron a un valor de 20 mil dólares al mes", especificó.

El primer problema en lo inmediato que deben solucionar Luana y su familia es contar con todo lo necesario para afrontar la primera operación, que se realizará el 30 de septiembre.

“La obra social no quiere cubrir los materiales necesarios. Por lo cual, me piden que yo pague estos elementos, que salen una cantidad abismal de plata”, destacó la chica.

En su cuenta de Instagram, la joven subió un video en el que explica con detalles su situación acompañada de su grupo de amigas. El objetivo, por lo pronto, es poder tener todo lo necesario para la intervención. Todo aquel que quiera aportar a la causa puede hacerlo al Alias “TODOSXLULITA”, a nombre de Valeria Mora, mamá de la chica.

Redes sociales:

Instagram: @santori_luana

X: @xLu_a