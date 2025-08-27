Los pasajeros no lo podían creer: 10 objetos insólitos que dieron problemas en aeropuertos

Viajar en avión siempre requiere cumplir con controles de seguridad muy estrictos. Estos protocolos buscan prevenir amenazas y garantizar vuelos seguros. Sin embargo, en muchos aeropuertos del mundo han ocurrido situaciones llamativas: pasajeros que llevaron objetos insólitos en su equipaje y que, aunque no eran ilegales, generaron demoras, confusión e incluso momentos de tensión con el personal de seguridad.

Algunos casos parecen sacados de una película: una urna funeraria que casi no pudo pasar, una pelota de básquet que debió ser pinchada o una simple computadora con stickers que terminó bajo investigación.

A continuación, los 10 objetos más insólitos que dieron problemas en aeropuertos y que conviene no llevar en tu equipaje para evitar malos ratos, según Los Andes.

Los objetos insólitos a evitar en aeropuertos

Muchos de estos objetos parecen inofensivos y cualquiera podría llevarlos en su valija. Sin embargo, en los controles de seguridad causaron verdaderos dolores de cabeza a los pasajeros. Algunos incluso terminaron demorados por cosas que nadie imaginaría.

10. Esposas

Un pasajero decidió llevar esposas en su valija. Aunque no representaban un riesgo real, generaron sospechas por su posible uso indebido.

9. Pistolas de juguete

Los juguetes de los chicos también pueden generar inconvenientes. En varios casos, armas de plástico fueron revisadas como si fueran reales.

8. Piedras

Un viajero en Alemania fue demorado porque llevaba piedras como recuerdo. El personal creyó que podían ser fragmentos del Muro de Berlín.

7. Bola de pool

Una bola de billar llamó la atención por su peso y densidad. El pasajero debió justificar por qué la llevaba consigo.

6. Pelota de básquet

Un balón inflado despertó alarma por el riesgo de explotar con la presión. La solución fue drástica: la pincharon en el control.

Fue uno de los objetos que sorprendió.

5. Computadora con stickers pirata

Un simple sticker con una calavera fue malinterpretado en el escáner como restos óseos. El dueño tuvo que aclarar todo frente a seguridad.

4. Urna funeraria

Una mujer casi no pudo subir al avión con las cenizas de un familiar. Tras discutir con los agentes, finalmente la dejaron pasar.

3. Discos de vinilo

Un bailarín profesional era demorado cada vez que viajaba con vinilos. El material no era reconocido por los escáneres.

2. Tuba

Un pasajero no quiso quitarse la tuba que llevaba en la espalda, generando confusión en el control hasta que explicó su situación.

1. Cortauñas

El objeto más común de la lista. Aunque parece inofensivo, los cortauñas con lima pueden ser retenidos en los controles por motivos de seguridad.