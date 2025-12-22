Información General / Navidad

Los países que NO celebran la Navidad 2025: el caso más extremo del mundo

La Navidad es una de las fiestas más tradicionales del mundo, pero no todos los países la festejan. Los motivos y cuáles son las regiones.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

22 de diciembre de 2025,

Los países que NO celebran la Navidad 2025: el caso más extremo del mundo
En siete paises está prohibida la Navidad

A pocos días de que se armen las mesas familiares, los regalos y la llegada de Papa Noel, es importante destacar que a pesar de que para nosotros es una tradición ya establecida, hay muchos países que no tienen el hábito de festejar la Navidad.

Esto se debe a que en algunas regiones, la fecha no tiene reconocimiento estatal o no existe como evento social. En otras, predomina una religión distinta al cristianismo y en algunas, los Estados restringen las manifestaciones religiosas en el espacio público. No pasa en pocos lugares, sino que hay muchos países en distintos continentes que no festejan la Navidad.

Medio Oriente y Asia Central: lejos del calendario oficial

En gran parte de Medio Oriente y Asia Central, la Navidad no es una festividad reconocida por el Estado. Arabia Saudita, Irán, Yemen, Afganistán, Qatar, Kuwait y Omán, son países que no incluyen el 25 de diciembre como feriado nacional.

Está prohibida la celebración de Navidad en siete paises
Está prohibida la celebración de Navidad en siete paises

Allí, el islam es la religión predominante y estructura gran parte de la vida social y legal. Por ende, la fiesta que nosotros tenemos el 25 de diciembre, puede celebrarse en forma privada dentro de comunidades extranjeras, embajadas o ámbitos diplomáticos, pero sin visibilidad pública ni reconocimiento oficial.

África: festejos no oficiales

En el norte del continente y en otras zonas, la Navidad no forma parte del calendario nacional. Por ejemplo, en Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Somalia.

Las festividades oficiales están basadas en cuestiones religiosas propias, principalmente islámicas. La Navidad no es feriado, no tiene celebración nacional y tampoco tiene un peso cultural importante.

Asia oriental y el sudeste asiático: existe la Navidad pero no es feriado

En Asia Oriental y el sudeste asiático, se sabe de la celebración, pero no es oficial. China, Japón, Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya, atraviesan el 25 de diciembre como un día laborable.

La gente toma fotografías de las decoraciones de Papá Noel expuestas en un bar y bistro en Shanghai. (AP)
La gente toma fotografías de las decoraciones de Papá Noel expuestas en un bar y bistro en Shanghai. (AP)

En esos países, la Navidad tiene un perfil más comercial o social: decoraciones, promociones, cenas o encuentros, pero no un carácter religioso.

Corea del Norte: el caso más extremo

En este país, el Estado desalienta cualquier manifestación religiosa y la Navidad no se festeja ni pública ni privadamente. El día no tiene ningún significado festivo y no forma parte de la vida social de las personas.

Además, la religión está muy controlada y cualquier celebración ajena al culto oficial del régimen es reprimida, lo que convierte a Corea del Norte en uno de los pocos países donde la Navidad está realmente ausente.

Temas Relacionados

MÁS DE Navidad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS