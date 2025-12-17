Los e-readers ganan terreno en Argentina: qué son y qué marcas hay en el país

Cada año son más los lectores que, por cuestiones ecologías, de espacio, de economía y/o de portabilidad, eligen abandonar el libro a papel y comprar su primer e-reader. Poco a poco, las marcas que distribuyen este dispositivo, arriban al mercado argentino.

Y este cierre de año tiene una gran noticia para todos los lectores que desean embarcarse a la lectura digital porque Rakuten Kobo, una marca japonesa, llega al país de manera oficial de la mano de Electro World Group (EWG), socio que asume la distribución de sus nuevos e-readers de manera exclusiva.

Kobo, la marca de e.readers que llegó a la Argentina

Qué son los e-readers

Los e-readers o lectores digitales son dispositivos diseñados exclusivamente para leer. Sin dudas, llegaron para cambiar la forma de leer, ya que tienen tres características que incentivan a los lectores dejar los libros a papel: son más amigables con el medio ambiente, en un solo dispositivo podés tener millones e-books (libros digitales) y son más económicos.

Kobo

Los nuevos modelos de e-readers Kobo que llegan al país

Actualmente, en Argentina, hay varias marcas que se distribuyen de manera oficial, pero otras que solo se consiguen en el exterior. Para competir en el mercado argentino, en diciembre de 2025 Kobo llegó al país.

El lector podrá elegir entre dos modelos Kobo. Comenzando con el más básico: Clara Black & White, con 16 GB, siguiendo por una experiencia a color Clara Colour, de 32 GB. Para el 2026 se espera la llegada del modelo Libra Colour, que ofrece una pantalla más grande, te sirve de agenda y/o anotador y se le puede agregar el accesorio de un lápiz.

Todos los equipos de la marca Kobo se integran al ecosistema de Kobo Plus, que reúne hardware, catálogo digital, aplicación móvil para iOS y Android y lector web. Lo cual da cuenta de la innovación, ya que te permite comenzar a leer en un e-reader y continuar en cualquier dispositivo con la app.