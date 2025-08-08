Llega la “primavera” a la Argentina: sol, calor y el día que volverán las lluvias

Después de semanas con frío, humedad y cielos grises, el clima en Argentina dará un giro que muchos esperaban, según Meteored. El pronóstico anuncia un fin de semana con sol, aire seco y temperaturas en ascenso en gran parte del país, con un ambiente que recordará más a la primavera que al invierno.

El cambio empieza este sábado

Desde el sábado, el viento del sector norte traerá aire más cálido, impulsando un paulatino aumento térmico en el centro y norte argentino. El cielo estará mayormente despejado, con muy baja humedad y jornadas templadas que invitan a disfrutar al aire libre.

Este respiro llega tras un julio y comienzo de agosto, dominados por la humedad y la nubosidad persistente. Ahora, el escenario será casi opuesto: sol a pleno y ausencia de lluvias por varios días.

Día del estudiante y primavera Poco movimiento de jóvenes en el Parque General San Martín.Foto: Orlando Pelichotti

¿Cuánto durará el buen tiempo?

Los especialistas estiman que estas condiciones se mantendrán entre cinco y seis días consecutivos. Sin embargo, no será el fin del invierno: a mediados de la próxima semana ingresará un nuevo frente frío que provocará un descenso de temperaturas y podría traer cambios más notorios en algunas regiones.

Para quienes viven en el centro y norte del país, este fin de semana será ideal para paseos, actividades al aire libre y escapadas cortas. El aire más seco, la baja nubosidad y las máximas en ascenso ofrecerán un anticipo perfecto de lo que se viene en septiembre.

21 de septiembre. En este comienzo de primavera también se festeja el día del estudiante. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Nevadas en la Patagonia

La única zona que escapará a esta estabilidad será la cordillera patagónica. Entre el domingo y el lunes, provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza registrarán nevadas moderadas, beneficiosas para los centros de esquí. Estos aportes ayudarán a recuperar parte del déficit de nieve que se arrastraba desde el inicio de la temporada.

¿Cuándo vuelven las lluvias?

Aunque no hay eventos de inestabilidad importantes previstos a corto plazo, los meteorólogos advierten que el regreso de las lluvias podría darse en la segunda mitad de agosto, acompañado de nuevos pulsos fríos. Por ahora, el consejo es claro: aprovechar al máximo estos días soleados.