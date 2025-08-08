Llega la “primavera” a la Argentina: sol, calor y el día que volverán las lluvias

Después de semanas con frío, humedad y cielos grises, el clima en Argentina dará un giro que muchos esperaban, según Meteored. El pronóstico anuncia un fin de semana con sol, aire seco y temperaturas en ascenso en gran parte del país, con un ambiente que recordará más a la primavera que al invierno.
El cambio empieza este sábado
Desde el sábado, el viento del sector norte traerá aire más cálido, impulsando un paulatino aumento térmico en el centro y norte argentino. El cielo estará mayormente despejado, con muy baja humedad y jornadas templadas que invitan a disfrutar al aire libre.
Este respiro llega tras un julio y comienzo de agosto, dominados por la humedad y la nubosidad persistente. Ahora, el escenario será casi opuesto: sol a pleno y ausencia de lluvias por varios días.
¿Cuánto durará el buen tiempo?
Los especialistas estiman que estas condiciones se mantendrán entre cinco y seis días consecutivos. Sin embargo, no será el fin del invierno: a mediados de la próxima semana ingresará un nuevo frente frío que provocará un descenso de temperaturas y podría traer cambios más notorios en algunas regiones.
Para quienes viven en el centro y norte del país, este fin de semana será ideal para paseos, actividades al aire libre y escapadas cortas. El aire más seco, la baja nubosidad y las máximas en ascenso ofrecerán un anticipo perfecto de lo que se viene en septiembre.
Nevadas en la Patagonia
La única zona que escapará a esta estabilidad será la cordillera patagónica. Entre el domingo y el lunes, provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza registrarán nevadas moderadas, beneficiosas para los centros de esquí. Estos aportes ayudarán a recuperar parte del déficit de nieve que se arrastraba desde el inicio de la temporada.
¿Cuándo vuelven las lluvias?
Aunque no hay eventos de inestabilidad importantes previstos a corto plazo, los meteorólogos advierten que el regreso de las lluvias podría darse en la segunda mitad de agosto, acompañado de nuevos pulsos fríos. Por ahora, el consejo es claro: aprovechar al máximo estos días soleados.