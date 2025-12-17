Llega la Noche de los Shoppings 2025: cuándo es y qué centros comerciales se suman

La Noche de los Shoppings 2025 ya tiene fecha confirmada y promete convertirse nuevamente en uno de los eventos comerciales más esperados de diciembre. A pocos días de la Navidad, 15 centros comerciales de todo el país extenderán su horario hasta la madrugada, con descuentos de hasta el 50%, shows en vivo y actividades para toda la familia.

La iniciativa es impulsada por Grupo IRSA, compañía líder en desarrollos inmobiliarios comerciales en la Argentina, y apunta a facilitar las compras navideñas con promociones especiales y propuestas de entretenimiento.

Cuándo es la Noche de los Shoppings 2025

Según confirmó Grupo IRSA, la Noche de los Shoppings será el martes 23 de diciembre de 2025 en todo el país. Ese día, los centros comerciales adheridos permanecerán abiertos hasta las 4 de la madrugada, con beneficios exclusivos en locales, gastronomía y servicios.

“Este evento, que ya se convirtió en un hito, brindará una programación enfocada en ofrecer a los clientes múltiples experiencias, junto con promociones y oportunidades de compra exclusivas para ese día”, señalaron desde la empresa.

Qué shoppings participan en la Noche de los Shoppings

Los 15 centros comerciales de Grupo IRSA que participarán del evento son:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto Noa

Alto Palermo

Córdoba Shopping

Distrito Arcos

Dot Baires Shopping

Mendoza Shopping

Alto Rosario

Patio Bullrich

Ribera Shopping

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Además, en paralelo, se espera una nueva edición de la llamada “Noche de Avellaneda” en el barrio de Flores, donde los comercios textiles extienden su horario nocturno con precios bajos. Por el momento, esa propuesta aún no fue oficializada.

Principales descuentos bancarios de diciembre 2025

Durante la Noche de los Shoppings y los días previos, se podrán aprovechar promociones bancarias destacadas:

Banco Galicia : 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés los días 15, 16, 22 y 23. Clientes Éminent: 30% de descuento y 6 cuotas sin interés.

Banco Macro : 20% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés los días 11 y 12.

Banco Provincia : 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés del 20 al 23 en shoppings de AMBA.

ICBC : Del 10% al 40% de descuento los días 17 y 18, con hasta 6 cuotas sin interés.

Naranja X : 30% de ahorro los sábados de diciembre y del 21 al 24, con Plan Z y cuotas sin interés.

Santander : Súper Miércoles 17: hasta 30% de descuento y 9 cuotas sin interés.

MODO: 10% adicional del 15 al 24 y 20% de ahorro los días 19 y 20.

Actividades especiales para toda la familia

La Noche de los Shoppings no solo se destaca por las promociones, sino también por una agenda cargada de entretenimiento:

Shows gratuitos en vivo

Fotos con Papá Noel

Talleres infantiles

Espacios de glitter, tattoo temporales y juegos

Sorteos de premios, incluyendo dos autos 0 km

Presentaciones especiales, como el show de Diego Topa en Dot Baires Shopping

“Buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Propuestas destacadas en algunos shoppings

Abasto Shopping : shows de cumbia en vivo, talleres navideños y Papá Noel hasta el 23.

Alto Avellaneda : fotos con Papá Noel todos los días y horario extendido hasta la medianoche el 23.

Dot Baires Shopping : tecnología, fotos con IA y show gratuito de Topa.

Mendoza Shopping : espacio VIP con DJ y degustaciones para usuarios de Appa!.

Soleil Premium Outlet: streaming en vivo, desfiles y propuestas digitales interactivas.

Cada centro comercial contará con su propia programación, que puede consultarse en sus redes sociales oficiales.