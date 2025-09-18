Llega la Fiesta Regional del Choripán: dónde, cuándo y cómo será el evento

El choripán es un clásico argentino si hablamos de gastronomía, pero hay mucha más tradición detrás de este sabros producto que conquista a propios extraños. La comida típica si estamos en un evento, esa que no necesita tanto protocolo, que se come de parado y resuelve. Ni hablar de todo lo que lleva vivir la experiencia cerca de la parrilla.

Llega la Fiesta Regional del Choripán a Ranchos.

Eso es parte de lo que invita a vivir la Fiesta Regional del Choripán en Buenos Aires, que en octubre tendrá su 6° edición. Este evento es un planazo para disfrutar del aire libre, comer rico y escuchar y bailar folclore en vivo en un destino que, sobre todo, brinda paz y calidez: Ranchos.

Cuándo y dónde será la Fiesta Regional del Choripán

El encuentro tendrá lugar el próximo 5 de octubre, desde las 10 hs en el pintoresco pueblo de Ranchos. El evento es organizado por el Ballet Folklórico General Paz y su entrada es totalmente gratis.

La fiesta se realiza en el predio central de la laguna y, si bien la entrada no se cobra, el estacionamiento sí, pero a un precio accesible.

Quienes deseen llegar al lugar para disfrutar de la propuesta pueden llevar sus reposeras, tal como se hizo tradición en las ediciones anteriores.

Además de los choripanes, habrá servicio de cantina, una feria con puestos de artesanos, emprendedores y reventa, y muchos artistas en escena.

Los artistas que participarán

La nómina de artistas que participará es inmensa. Además de músicos en vivo, habrá un importante despliegue de ballets sobre el escenario. El cierre será a las 18 a cargo del reconocido violinista Leandro “Lele” Lovato.

Se presentarán: